30 stycznia to Dzień Rogalika

To co prezentuje w dzisiejszym poście nie można nazwać przepisem. Jest to po prostu moim zdaniem fenomenalne połączenie smaków! Równie pyszne w wersji mięsnej jak i bez mięsa! Pamiętajcie, że oprócz połączenia smaków ważna jest tak samo jakość produktów, których używacie do swojego dania. Rukola od zaprzyjaźnionego rolnika, który sprzedaje na bazarku, dobrej jakości przetwory, takie jak żurawina lub borówka leśna, ekologiczna szynka dojrzewająca- schwarzwälder i oczywiście jak już używamy takich rogalików to proponuje też z dobrej sprawdzonej cukierni, żeby były z prawdziwym masłem ;) aaaa i oczywiście schowałam tam camembert. Tak jak pisałam na początku bez szynki to połączenie jest równie smaczne. Uwielbiam połączenia owocowo-wytrawne. A Ty jakie zdrowe gotowce kupujesz ?