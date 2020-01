31 stycznia to Dzień Narodzin Rosyjskiej Wódki

View this post on Instagram

✨Как бы отечественные власти этому не сопротивлялись и каким бы образом не боролись с этим, но водка остаётся нашим национальным символом. Издавна в России была широко распространена культура изготовления и потребления различных видов водки и настоек. Но современная технология, основанная на использовании ректификованного спирта появилась 31 января 1895 года. День, когда Д. И. Менделеев защитил докторскую диссертацию "О соединении спирта с водою" считается Днём рождения русской водки. За такое событие даже можно немного выпить, но обязательно закусив, благо выбор закусок и горячих блюд в меню ресторана «Жигули» может удовлетворить любые, даже самые взыскательные потребности! ✨No matter how the Russian authorities resist this and no matter how they fight it, vodka remains our national symbol. The culture of making and consuming various types of vodka and tinctures has long been widespread in Russia. But the modern technology based on the use of rectified spirit appeared on January 31, 1895. The day when D. I. Mendeleev defended his doctoral thesis "On the connection of alcohol with water" is considered the Birthday of Russian vodka. For such an event, you can even drink a little, but be sure to have a snack, since the choice of snacks and hot dishes in the menu of the «Zhiguli» restaurant can satisfy any, even the most demanding needs! #ресторанжигули #жигулимск #русскаякухня #водка #русскаяводка #менделеев #русскиетрадиции #историякулинарии #напитки #алкоголныенапитки #арбат #новыйарбат #москва #zhigulirestaurant #zhigulimsk #russiancuisine #vodka #russianvodka #mendeleev #russiantraditions #culinaryhistory #drinks #alcoholdrinks #russiandrinks #instadrink #drinkstagram #arbat #newarbat #moscow