3 lutego to Dzień Ciasta Marchewkowego

Nie da się tego ukryć - jesień widać nie tylko za oknem, ale także na talerzach 🍂 Moja kuchnia już jest pełna dyni, śliwek, gorącej herbaty, rozgrzewających zup i pachnie cynamonem ❤ W weekend chyba zabiorę się za jakieś ciasto - waham się między marchewkowym, ze śliwkami suszonymi i orzechami włoskimi, a ciastem owsianym ze śliwkami i kruszonką 😍 A Wy, macie jakieś kulinarne plany na ten weekend? 😊 _____ 🍁 I przypominam, że tylko do poniedziałku można kupić letnie Jadłospisy z 40% zniżką! W październiku całkowicie znikają z wybierajzdrowo.pl, aby zrobić miejsce nowym, jesiennym smakom! ♡ • pomogę Ci wybrać odpowiednią kaloryczność diety! • gotowy plan zbilansowanych i odżywczych posiłków! • bez uczucia "bycia na diecie" - brownie, burger, spaghetti i pankejki - chyba nie muszę Cię więcej przekonywać? 😍 ____ #zdrowejedzenie #bezcukru #zdrowydeser #zdroweslodycze #ciastomarchewkowe #zdroweodzywianie #odchudzamsie #jadłospis #dietetyk #zdrowo #odchudzanie #zdrowystylzycia #wiemcojem