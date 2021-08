3 sierpnia to Dzień Arbuza

Arbuz jest bogaty w witaminy, a do tego niemal w ogóle nie zawiera kalorii, bo w większości składa się z wody. Schłodzony może być zdrowym zamiennikiem lodów.

Z okazji Dnia Arbuza przypominamy dlaczego warto kochać i jeść te piękne czerwono-zielone cuda.

Arbuz - jakie ma właściwości

Spożycie jednego arbuza dziennie pokrywa 6-krotnie zapotrzebowanie w witaminę C, pięciokrotnie w witaminę A. Taka dawka rozwiązuje także kwestię dziennego zapotrzebowania na węglowodany oraz takich składników jak witamina B6, magnez i potas. Arbuz to także świetne źródło błonnika i żelaza, zawiera również m.in. wapń - informuje portal dietetycy.org.pl,

Arbuz w ogóle nie zawiera kalorii, bo w większości składa się z wody.

Co ciekawe arbuz zaliczany jest do rodziny dyniowatych i z punktu widzenia produkcji rolniczej jest warzywem jednak ze względu na swój smak i wartość odżywczą klasyfikowany został do owoców.

Arbuzy uprawia się w 96 krajach całego świata istnieje ponad 1200 odmian tego warzywa.

A Wy jakiego arbuza najbardziej lubicie - solo, w sałatce a może w drinkach?