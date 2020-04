4 kwietnia świętujemy Dzień Marchewki

View this post on Instagram

Czy wiecie, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Marchewki? 🤔📆 Z tej okazji nasi goście otrzymali w swoich paczkach śniadaniowych porcję tego pysznego warzywka do pochrupania 🥕 Przy okazji dowiedzieli się, że marchew nie tylko zwiększa odporność organizmu, ale też chroni wzrok czy obniża poziom cholesterolu we krwi 💪 Pod jaką postacią lubicie ją najbardziej❓ #dzienmarchewki #carrotday #internationalcarrotday #marchewka #carrot #zdrowie #healthyfood #pycha #dziendobry #yummy #delicious #wroclaw #śniadanie #hotel #weekend #zdroweśniadanie #polskieprodukty #hotelbreakfast #colorfullife #hungryeyes #ibisweareopen