4 stycznia to Dzień Spaghetti

Spaghetti to rodzaj długiego, cienkiego makaronu, podstawa dań tradycyjnej kuchni włoskiej. W języku polskim słowo to bywa również używane w odniesieniu do potraw z tego makaronu - ifnnformuje Wikipedia.

Autor: www.horecatrends.pl/ Wikipedia Data: 04 stycznia 2021 11:04