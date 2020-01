5 eksportowych nowinek kulinarnych, które zagościły na stałe w menu Polaków

View this post on Instagram

Ramen to u nas w domu praca zespołowa - ja buliony i jajka, Inżynier - tare, dodatki i podanie. Podoba mi się w tym wszystkim to, że za każdym razem można go zrobić lepiej. Bo ramen to jak budowanie domu. Dużo roboty, ale też dużo zabawy, nowej wiedzy i satysfakcji. I dzieci jedzą go jak szalone, o dziwo 🍲 Kiedyś był w niedzielę rosół, a dziś robimy ramen. I wolę ten domowy od tego na mieście. No, chyba że w Japonii, tam to co innego 😉 ___________________________________ #ramen #paninżyniergotuje #domowyramen #shoyu #shoyuramen