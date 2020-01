5 inspirujących chińskich dań, które pokochali Polacy

Od 24 do 30 stycznia br. obchodzony jest Chiński Nowy Rok nazywany również Chunjie, czyli Świętem Wiosny (春节). Bez wątpienia jest najważniejszym i najhuczniej obchodzonym świętem w Państwie Środka. Z tej okazji przygotowaliśmy garść kulinarnych inspiracji udowadniających, że kuchnia chińska i polskie podniebienia mają wiele wspólnego!

Autor: PP, Horecatrends.pl Data: 27 stycznia 2020 09:20

1. Naleśniki na słono

Naleśniki to danie odmieniane przez różne style. Nam najbardziej smakują na słodko, ale Chińczycy jednak wolą te w nieco ostrzejszym stylu. Chińskie naleśniki to tak naprawdę rodzaj chińskiego cienkiego pieczywa (podpłomyków). Używa się je jak tortillę, zawija się w nie nadzienie (najbardziej znane dania, podawane z plackami mandaryńskimi to kaczka po pekińsku i wieprzowina Mu Shu), dodaje sosy (np. sos hoisin), zawija w paczuszkę i zjada rękami jak kanapkę.

2. Pierożki na parze

Chińskie pierożki mogą być gotowane na parze, dodawane do zupy, smażone na oleju. Ten chiński specjał staje się ostatnio bardzo modny.Co ciekawe, Chińczycy wierzą, że to oni wynaleźli pierogi, i od nich sztuki lepienia pierogów nauczyły się ludy stepów, które wiedzę tę rozniosły po szerokim świecie.

Pierogi są jednym z ulubionych dań Chińczyków oraz tradycyjną potrawą spożywaną podczas Chińskiego Nowego Roku (szczególnie w północnej części kraju).

3. Smażony na różne sposoby

Smażony ryż jest prostym daniem kuchni chińskiej. Można go przygotować jako danie wegetariańskie, wtedy wyjdzie smażony ryż z warzywami lub jako danie wegańskie, w tym przypadku to smażony ryż bez jajka. Można też dodać mięso. Przygotowuje się go w woku lub na dużej patelni.

Na polskich talerzach to danie gości coraz częściej w coraz bardziej wysmakowanym stylu.

4. Makaron w nieco innym stylu

Podczas gdy wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni raczej do makaronu pszenicznego lub ewentualnie żytniego z sosami we włoskim stylu, Chińczycy do perfekcji opanowali podawanie dań z makaronem z ryżu lub soi. Te - ze względu na traktowanie ich jako bardziej fit - coraz częściej pojawiają się w naszym menu.

5. Z wróżbą, na słodko

W każde chińskie Święto Księżyca rozdaje się rodzinie, znajomym i przyjaciołom ciasteczka, w których ukryte są karteczki z różnymi mądrymi sentencjami. Ciasteczka te można kupić lub upiec samodzielnie. Jak wiadomo, słowiańskim wieczorem wróżb jest wieczór andrzejkowy. Coraz częściej do kompletu wróżb andrzejkowych dołączają chińskie ciasteczka szczęścia. Zabawa jest przednia. Uczestnicy wieczoru wróżb częstują się ciasteczkami, rozłamują je i wyciągają ze środka karteczki z wróżbami na następny rok. Ale są także inne okazje do przewidywania przyszłości!