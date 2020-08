5 wege-inspiracji dla rezygnujących z jedzenia mięsa i ryb

View this post on Instagram

Cześć, dzisiaj przepis na WEGETARIAŃSKI GULASZ PO AZJATYCKU 🥘🥰 Składniki ⤵️⤵️ ✅1 opakowanie tofu ✅1 papryka czerwona ✅2 garście szpinaki ✅1 garść grzybów mun ( suszone) ✅2 marchewki ✅1 cukinia ✅1 cebula ✅2 ząbki czosnku ✅1 łyżka oliwy z oliwek ✅½ puszki mleczka kokosowego ✅10 łyżek sosu rybnego ✅10 łyżek sosu sojowego ✅1 łyżka masła orzechowego Sposób przygotowania⤵️⤵️ Grzyby mun moczymy przez około 30 minut we wrzątku pod przykryciem. Marchew obieramy ze skórki, kroimy w słupki. Tofu kroimy w paski, marynujemy w sosie sojowym, oleju rybnym (po 5 łyżek) i ząbku czosnku. Paprykę i cukinię kroimy w słupki. Czosnek i cebulę posiekać w drobną kostkę. Wszystkie składniki należy poddusić około 10 minut z dodatkiem wody (aż warzywa zrobią się miękkie)- dodać tofu i podsmażyć na oliwie z oliwek. dodajemy posiekane grzyby, mleczko kokosowe, sos rybny, sojowy, masło orzechowe i całość dusimy jeszcze 10 minut na wolnym ogniu. Można podać z makaronem ryżowy, ryżem albo jeść solo. #dieta #dietetyka #dietetyk #tofu #wegetarianskie #kuchniaroslinna #wegekuchnia #wegeprzepisy #daniawegetarianskie #wegetarianizm #roslinniejemy #kuchniawege #szybkieprzepisy #zdroweprzepisy #jemzdrowo #zdroweodzywianie #zdrowystylzycia #dietetycznie #dietabezdiety #obiad #pomyslnaobiad #szybkiobiad #wegegulasz #warzywka #warzywnie #dbamoklimat #przepisnatofu #mleczkokosowe #gotowanie #zdrowenawyki