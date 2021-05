Dieta to sposób odżywiania. Potocznie określenie dieta często używane w stosunku do diet odchudzających. 6 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety.

Autor: horecatrends.pl Data: 06 maja 2021 09:15

6 maja obchodzimy Dzień Bez Diety

Czym jest dieta? Sposobem odżywiania. Potocznie używane nieprawidłowo, w stosunku do diet odchudzających.

Zdaniem Hanny Stolińskiej, dietetyczki klinicznej, jednej z organizatorek inicjatywy "Kobiety bez diety", dieta to sposób odżywiania a nie synonim odchudzania. Jak się dobrze odżywiamy to nie stosujemy diet redukcyjnych. Czas normalnie się odżywiać czyli intuicyjnie słuchając własnego organizmu. Karmić się, odżywiać się a nie zaśmiecać bez szacunku do ciała czyli samego siebie.

Dietetyka to nauka o racjonalnym żywieniu człowieka, łącząca wiedzę takich nauk jak: biologia, biochemia, fizjologia i patofizjologia, medycyna kliniczna, higiena, profilaktyka zdrowotna, technologia żywności i technologia gastronomiczna.

Dieta planetarna. Co to takiego?

Produkcja żywności ma znaczący wpływ na postępujące zmiany klimatu. Do powstawania dużej ilości gazów cieplarnianych przyczynia się m.in. rolnictwo. Problemem są także malejące zasoby wody słodkiej. Odpowiada za to m.in. zapotrzebowanie na nią w kontekście hodowli bydła oraz produkcji wołowiny (na 1 kilogram wołowiny jest to około 10-30 tysięcy litrów wody). Woda przy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego jest zużywana dużo szybciej niż przy produkcji żywności roślinnej. Dlatego tak ważne jest, by nasza dieta zmieniała się w stronę bardziej roślinnej. Warto zamiast produktów zwierzęcych, częściej sięgać po ich roślinne zamienniki. Będzie to także korzystne dla naszego zdrowia.