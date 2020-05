6 maja to Dzień bez diety

View this post on Instagram

Po kilkutygodniowej przerwie kawiarnie Starbucks w Polsce zostały otwarte i będą działały w modelu na wynos, przy zachowaniu wszelkich zalecanych środków ostrożności. Na darmowy napój nadal będą mogli liczyć przedstawiciele służby zdrowia ☕ #starbucks #amrest #kawa #kawiarnia #kawiarnie #siec #odmrożeniegospodarki #kawanawynos #koronavirus #pandemia #kwarantanna #napoje #gastronomia #horeca #horecatrends @starbucks_polska