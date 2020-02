7 lutego to Dzień Gumy Balonowej

Guma do żucia po raz pierwszy w sprzedaży pojawiła się w 1928 r., miała różowy kolor gdyż tylko taki barwnik był wtedy dostępny. Guma odświeża oddech, oczyszcza zęby, uspokaja.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 07 lutego 2020 16:06

Guma balonowa to rodzaj słodyczy przeznaczony do żucia, a nie łykania. Wykonywana jest z masy gumowej, cukru pudru i syropu skrobiowego, substancji aromatycznych, smakowych i barwiących. W zależności od użytej gumy, dzieli się na zwykłą i balonową - informuje Wikipedia.

Lekarze na temat gumy do żucia wypowiadają się niejednoznacznie. Według ortodontów żucie gumy prowadzi do przerostu mięśnia żwacza, odpowiadającego za poruszanie żuchwą. Ponadto długotrwałe i częste żucie gumy powoduje zwiększone wydzielanie soków żołądkowych, co z kolei może prowadzić do podrażnienia jelit. Z drugiej zaś strony żucie pomaga w lekkim stopniu chronić zęby przed próchnicą i neutralizuje nieprzyjemny zapach z ust. Poza tym pomaga usuwać resztki jedzenia z jamy ustnej.