7 twarzy naleśników

View this post on Instagram

Sprytne Niedzielne Śniadanie? 😍🔥 Przepis Poniżej 🤘 Więcej przepisów znajdziesz w książce: Sprytne Gotowanie 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 🚨Zawijasy z domowym kremem orzechowym & owoce🚨 👉1 naleśnik 👉200 g orzechów laskowych 👉3 łyżki miodu 👉5 łyżek kakao gorzkiego 👉1 łyżka oleju kokosowego 👉½ szklanki mleka 👉1 łyżka ziaren sezamu 👉1 banan 👉Garść borówek 👉Garść jeżyn 👉Garść truskawek Piekarnik rozgrzej do 200 st. C, następnie na blachę wyłożoną papierem do pieczenie wysyp orzechy i piecz je przez około 10 minut. Upieczone orzechy wyłóż na czystą ściereczkę i roluj. Pozbywając się skórki – pozbędziesz się goryczy. Włóż orzechy do blendera dodaj olej kokosowy i zmiksuj na gładką masę. Do masy dodaj po kolei: miód lub syrop klonowy, kakao, mleko i blenduj, aż składniki się połączą. Tak przygotowany krem przełóż do słoiczka i przechowuj w lodówce. Tortille posmaruj przygotowanym kremem, następnie posyp ziarnami sezamu i ułóż na środku banana. Zroluj i pokrój na kawałki. Możesz połączyć je ze sobą wykałaczką. #sprytneprzepisy #sprytnegotowanie #szymonczerwinski #nutella #kremczekoladowy #kremczekoladowoorzechowy #nalesniki #naleśniki #crepes #crepe #food #foodphotography #foodie #foodies