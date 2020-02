9 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Pizzy

View this post on Instagram

Ten weekend absolutnie należy do pizzy! Już 9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy 🍕 Jeszcze dzisiaj możecie przygotować ekstra ciasto, a jutro upiec fantastyczny placek z ulubionymi dodatkami 🖤 Składniki na 2 duże pizze: 600 g mąki typ 00 1,5 łyżeczki soli 40 g świeżych drożdży ok. 400 ml ciepłej wody Sos: 250 g przecieru pomidorowego 2 przeciśnięte ząbki czosnku ćwiartka drobno posiekanej ostrej papryczki bez pestek 1 łyżka oliwy sól i pieprz 1 łyżka oregano Dodatki: 1 kulka mozzarelli 200 g startej mozzarelli 100 g sera korycińskiego w kawałku 10 plastrów ulubionego salami Drożdże kruszymy do miski i dodajemy 5 łyżek ciepłej wody (nie może być gorąca!). Mieszamy do rozpuszczenia. Dodajemy przesianą mąkę i sól. Powoli wlewamy wodę i zagniatamy aż ciasto będzie elastyczne, gładkie i jednolite (im dłużej tym lepiej). Wierzch posypujemy mąką i odstawiamy pod ściereczką do wyrośnięcia. Kiedy ciasto podwoi swoją objętość jest gotowe do pieczenia. Ja swoje przez noc przechowywałam w lodówce. Można upiec je również tego samego dnia. Wystarczy podzielić je na dwie części i w rękach rozciągnąć okrągłe placki, tak aby ranty były grubsze niż środek. Składniki na sos łączymy i smarujemy środki ciasta. Obficie posypujemy tartą mozzarellą, układamy kawałeczki pozostałych serów i salami. Pieczemy przez 5-8 minut w maksymalnie rozgrzanym piekarniku z termoobiegiem. Podajemy z oliwą. Smacznego! #pizza#internationalpizzaday#miedzynarodowydzienpizzy#salami#czterysery#quatrostagioni#italianfood#pizzatime