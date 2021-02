9 lutego to Dzień Pizzy

Pizza to jedno z najbardziej popularnych ale i uniwersalnych dań na świecie. 9 lutego to ważna data w kalendarzu każdego fana pizzy – bo wtedy obchodzimy jej międzynarodowe święto.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 09 lutego 2021 08:07

Sekret tego kultowego posiłku, który pokochały miliony na całym świecie, tkwi w prostocie i mnogości wariantów. A w dniu jej święta nie sposób odmówić sobie choć kilku kęsów tego doskonałego włoskiego specjału!

Czytaj również: Czy pizza wygrała z COVID-19?

Upodobania kulinarne Polaków nie zmieniają się od lat. Najczęściej, również w pandemii, zamawiamy pizzę i dania kuchni włoskiej, pożywne burgery i kebaby.

Pizza – to płaski placek z ciasta drożdżowego (focaccia), z sosem pomidorowym, posypany tartym serem (najczęściej jest to mozzarella) i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu. Pizzę podaje się na gorąco, lecz rozpowszechnione jest jedzenie jej również na zimno.

Pizza – przysmak, który pokochał cały świat

Bazą każdej z tradycyjnych pizz jest ciasto, sos pomidorowy, ser mozzarella, do tego ulubione dodatki takie jak oliwki, suszone czy gotowane szynki, pieczarki, cebula, anchois czy owoce morza. Wszystko to zapiekane w mocno nagrzanym piecu i... gotowe! Danie to nieznacznie różni się w zależności od regionu, z którego pochodzi. W Polsce najpopularniejsze są jednak te w typie rzymskiej, na nieco sztywniejszym, równym cieście, i neapolitańskiej – z niezwykle pulchnymi rantami i mokrym środkiem.

Dane Glovo pokazują, że niekwestionowaną królową pizz w dostawie jest Pepperoni. Równie chętnie wybieramy także Margheritę oraz Capriciosę, czyli klasyczną pizzę z szynką i pieczarkami. Tuż za podium uplasowała się pizza Prosciutto e rucola z włoską suszoną szynką i rukolą, a także hawajska, która wciąż budzi wiele kontrowersji wśród smakoszy włoskich przysmaków. Polacy chętniej wybierają lokalne pizzerie, niż te zrzeszone w przez globalne sieci - 56% zamówień pochodzi właśnie z pojedynczych lokali.

Dzięki swojej uniwersalności, pizza stała się doskonałym kompanem niemal każdej sportowej imprezy, domówki, czy romantycznego wieczoru. Jak podaje Glovo, najchętniej wybieramy włoski przysmak w weekendy - aż 37% zamówień pizzy generowanych jest w soboty i niedziele. Kuchnia włoska na dobre zagościła w polskich domach. Doceniamy ją za uniwersalność, mnogość smaków oraz dostępność. Pizza to nasze ulubione danie, które zamówimy w każdym mieście, a jej święto powinniśmy celebrować z włoskim przytupem.