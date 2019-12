Aleksander Baron: trendem numer 1 na świecie jest wege. Moim są kiełbasy!

Aleksander Baron, kulinarny człowiek orkiestra, twórca legendarnego stołecznego Solca 44, autor i współautor książek "Miedzy wódką a zakąską" oraz "Kiszonki i fermentacje", fan dobrej jakości podrobów oraz lokalnych produktów, były szef kuchni restauracji ZONI, podsumowuje mijający rok w gastronomii. Mówi o trendach, mięsie i trochę o marzeniach... Zapraszamy do świąteczno-noworocznej ankiety horecatrends.pl.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 18 grudnia 2019 08:48

Twój gastro hit (trend) w 2019 r. to...

Na świecie obecnym trendem numer jeden jest wegetarianizm.

Moim trendem były kiełbasy. Wyprodukowaliśmy z moim zespołem i Jackiem Nowickim (Nowicki Naturalnie) najlepszej jakości kiełbasy. Założenie było takie, by przywrócić świetność naszemu narodowemu daniu. Zrobiliśmy wspólnie kiełbasę z najlepszych składników i w nowych kompozycjach smakowych. Przez okres letni można było ich spróbować na Mini Markecie i Nocnym Markecie w Warszawie, festiwalach czy wydarzeniach w Polsce. Od nowego roku z Jackiem zaczynamy sprzedaż do sklepów i kanału horeca. Każdy będzie mógł serwować nasze kiełbasy.

Co będzie foodowym hitem 2020 r.?

Kuchnia polska, którą wszyscy znamy - najlepszy składnik, najlepsze możliwe wykonanie.

Skromnie i treściwie - to jest to co będę robił w 2020 r.

Co każdy FOODIEs oraz co Ty chciałabyś znaleźć pod choinką w tym roku?

Chciałem zaznaczyć, że nie jestem żadnym Foodie!

Ja mam takie jedno szaleństwo! Kocham noże! Od tych oryginalnych japońskich, po te jedyne w swoim rodzaju, kute przez mojego Brata kowala.

Chcę wkrótce otworzyć sklep z nożami - żeby mieć nieograniczony do nich dostęp.

Jakie jest Twoje foodowe postanowienie noworoczne? Co lub gdzie chciałabyś zjeść, ugotować, zrobić?!?

W tym roku udało mi się spełnić jedno z marzeń - poznałem Asado - argentyńską kulturę grillowania. Chciałbym teraz pojechać do Ameryki, do jakiś "redneckich" Stanów. Zboczyłbym i spróbował barbeque jakiego jeszcze nie znam - od dawna mi to chodzi po głowie. Z osobistych marzeń chciałbym upiec na ogniu całą krowę, albo chociaż pół. Chciałbym też zrobić grilla bez mięsa - mam na to pomysł. I nie jest to podyktowane aktualnymi wymogami rynku - wiele osób z mojego otoczenia nie je już mięsa, a ja chcę ich nadal dobrze karmić i to jeszcze "prosto z ognia".

Jeżeli pytasz o plany zawodowe - to jeszcze nic nie mogę zdradzić - może tylko tyle - już w przyszłym roku powiem Ci wszystko!