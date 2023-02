Alternatywa dla słodkich pączków, czyli wytrawny tłusty czwartek (wideo)

Trend na pączki wytrawne - kulinarny hit czy kit?

Patrząc historycznie to pączki powstały jako wytrwane. Były kreple z ziem niemieckich, gdzie ciasto wytrawne było faszerowane mięsem lub innymi wytrwanymi dodatkami. Dopiero później one ewoluowały na wypieki słodkie. Tak więc bardziej wracamy do historii, aczkolwiek taki trend się zrobił i są fani pączków wytrawnych. Osobiście uwielbiam pączki wytrawne, faszerowane np. pastą wątróbkową, a jadłem również np. z krupniokiem, czyli po śląsku - kaszanką. Na pewno jest to trend ciekawy i tłusty czwartek jest dobrą okazją do tego, żeby szukać i spróbować coś takiego.

Niekonwencjonalne pączki na tłusty czwartek

Jadłem pączki z mięsem mielonym w stylu Ragu alla Bolognese, pączki z krupniokiem, z pastą wątróbkową podlane whisky. Ale może w tym roku zrobię również z czymś ciekawym, niekoniecznie słodkim. A jestem wielkim fanem pączków i uwielbiam, szczególnie te słodkie.

Lubię pączki z kremami np. patissiere, z dobrą konfiturą ze śliwek. Np. na Dolnym Śląsku były popularne ze śliwek z cynamonem, to jest świetne połączenie. Lubię też kremy cytrynowe. Lubię pączki, które faszeruję po usmażeniu. Są wtedy bardziej puszyste i kremy, które przygotowuję, są właśnie bardziej do faszerowania po usmażeniu.

Od kilu lat piekę też Semle. Są one bardziej popularne w Szwecji i innych krajach skandynawskich. Semple są to bułeczki maślane z kardamonem, które są wypełnione kremem na bazie bitej śmietany, z dodatkiem mielonych migdałów. Można też do nich użyć marcepanu. Co ciekawe u nich jest to bardziej jedzone w środę, bo mają ten dzień w środę, ale ja robię Semle na tłusty czwartek i polecam coś takiego zrobić.

Jak przygotować dobre ciasto na pączki?

Ciasto robię w miarę tradycyjne, na żółtkach. Daję dużo żółtek, do tego drożdże. Natomiast chłodzę ciasto przez noc. To ułatwia pracę na drugi dzień, kiedy już tyko formujemy pączucie, bo tak je trzeba nazywać, z chłodnego ciasta. To ciasto też jest bardzo lejące i puszyste. Następnie zostawiam pączucie do wyrośnięcia. I później już lecą do oleju.

Ile kalorii mają pączki?

Od 400 kalorii w górę. Wszystko zależy od wielkości i od tego, co dodamy, czy to jest polewa czy cukier puder oraz co jest w środku w pączku. Tak że tych kalorii może być dużo. Ale w tłusty czwartek możemy sobie trochę odpuścić liczenie kalorii. Zjedzmy lepszej jakości pączki. Zjedzmy mniej, pewnie będą więcej kosztować. Ale wtedy nie trzeba będzie liczyć kalorii, a będziemy usatysfakcjonowani, że to był ten jedyny, ale najlepszy.

Czy tłusty czwartek musi być kaloryczny? Czy można zrobić pączki fit?

Próbowałem. Nawet dobrze to wychodzi. Robiłem takie donaty. Robimy ciasto bardziej luźne, żeby było puszyste. Takie ciasto dajemy do rękawa cukierniczego, pozwalamy mu porządnie wyrosnąć, a następnie wyciskamy do foremki, tam pozwalamy im jeszcze podrosnąć i dajemy do pieczenia. Po upieczeniu będą trochę wyglądać jak upieczone ciasto drożdżowe.

Jest taki fajny patent, że można pączki dać do kąpieli z masła, miodu i soku z cytrynu, co daje fajny smak i pączki robią się klejące. Wrzucamy je później w drobny cukier. One się oblepiają i będą wyglądać jak usmażone donaty.

Na pewno będą trochę zdrowsze niż te smażone w głębokim tłuszczu. Ale nie będą smakować jeden do jednego jak pączki smażone. Jest to fajny wypiek, ale jednak co smażone, to smażone i tego nie zastąpimy pieczeniem.

Alternatywy dla głębokiego tłuszczu - jak piec pączki?

Ustawiamy piekarnik na 200 stopni, a pączki pieczemy krótko i szybko, żeby się nie wysuszyły, a żeby szybko wyrosły i dopiekły się. Takie ciasto nie jest grube i nie musi się długo piec.