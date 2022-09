Amuse-bouche - co to jest. Jak je podawać?

Amuse-bouche - co to jest. Jak je podawać?

Autor: MB Data: 26 września 2022 08:41

Amuse-bouche to kulinarne dzieło sztuki na trzy kęsy, które rozpoczyna kolację i stanowi preludium do uczty. To także pokaz umiejętności szefa kuchni, taka niespodzianka, na którą warto czekać.