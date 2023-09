Andrea Camastra prelegentem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

W czerwcu 2023 r., po 13 miesiącach funkcjonowania NUTA, pod batutą Chefa Andrei Camastry, jako jedyna restauracja w Warszawie (i jedna z trzech w Polsce) zdobyła kulinarnego „Oskara” czyli 1 Gwiazdkę prestiżowego Przewodnika Michelin.

Andrea Camastra weźmie aktywny udział w XVI edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Andrea Camastra, chef Nuty - czyli restauracji wyróżnionej Gwiazdką prestiżowego Przewodnika Michelin, weźmie udział w panelu HORECATRENDS TALKS: Wszystkie twarze gastronomii, w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Debata odbędzie się drugiego dnia FRSiH, 7 listopada, i potrwa w godzinach 9.30 - 11.00.

NUTA, pod batutą Chefa Andrei Camastry, jako jedyna restauracja w Warszawie zdobyła kulinarnego „Oskara” czyli 1 Gwiazdkę prestiżowego Przewodnika Michelin.

''W NUCIE odkrywa się piękno słowiańskiej kuchni, postrzegając ją na nowo z perspektywy włoskiego artysty'' - czytamy w komunikacie prasowym informującym o sukcesie Andrea Camastra.

Chef NUTA przyznaje, że kocha Polskę i Polaków i dlatego niezwykle się cieszy, że może przyczyniać się do promowania polskiego jedzenia na świecie.

- Uważam, że jest ono naprawdę wyśmienite i absolutnie warte wielkich wyróżnień. Polacy muszą jedynie bardziej uwierzyć w siebie, mocniej doceniać swojskie smaki. Jakość polskich produktów to jeden z największych skarbów tego kraju i powinno to być naszym znakiem rozpoznawczym. Ja w tym pomagam i dobrze mi z tym! Razem jesteśmy najlepsi! Jestem Andrzej, z Polski - dodaje z dumą Andrea Camastra.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. SAVE THE DATA - 6/7 listopada 2023

TRENDS TALKS! – to główne hasło tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Czeka nas wspólny dialog o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Jakie tematy wzbudzą najgorętszą dyskusję podczas aż 18 sesji tematycznych? Tegoroczna agenda powstawała we współpracy z partnerami i w modelu partycypacyjnym, stąd będziemy rozmawiać o tym, co naprawdę interesuje branżę.

Zakres tematyczny Forum obejmuje m.in.: scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Zmierzymy się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa.

Forum stwarza okazję do otwartej wymiany myśli i inspiracji, bo od lat gromadzi wizjonerów i ekspertów, ale także praktyków, którzy długofalowe tendencje umieją sprowadzić do konkretów dotyczących produktu, opakowania, logistyki, ceny i smaku.

Forum było i jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy przez cały rok w portalach branżowych i na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Spotkajmy się, by wspólnie porozmawiać o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i pomoże zbudować lepszą przyszłość dla branży spożywczej, handlu i konsumentów. Stańmy się dla siebie wzajemną inspiracją!

