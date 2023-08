Andrzej Polan na Targu Pietruszkowym. Będzie o tym, jak nie marnować jedzenia

Specjalne wydarzenie na Targu Pietruszkowym w Podgórzu (Plac Niepodległości) z szefem kuchni Andrzejem Polanem to kolejna odsłona projektu “EkoEdukacja na Pietruszce”. O zero waste i nie tylko będzie mowa w sobotę 19 sierpnia od 8 do 13 podczas wydarzenia “Zjedz - nie wyrzucaj!”.

Główną atrakcją będzie specjalny pokaz kulinarny szefa kuchni, restauratora, eksperta ds. zrównoważonego żywienia Andrzeja Polana. Szef i właściciel ''Polany Smaków'' od rana będzie pokazywał, jak wykorzystywać w kuchni to, co na pierwszy rzut oka może wydawać się niejadalne, a do swoich kulinarnych kreacji użyje produktów od wystawców Targu Pietruszkowego.

Pokaz Andrzeja Polana na Targu pozwoli zgłębić tajniki minimalizowania marnowania żywności, poznać praktyczne sposoby na lepsze wykorzystanie składników i odkryć smaczne rozwiązania dla środowiska i… portfela. To także szansa na odkrycie nowych pomysłów kulinarnych i wprowadzenia zmian na rzecz zrównoważonego stylu życia - czytamy w komunikacie prasowym.

Zero Waste na Targu Pietruszkowym

W sobotę 19 sierpnia na Targu Pietruszkowym poruszone zostaną tematy:

Bez odpadów Praktyczne porady i przepisy na potrawy, w których wykorzystuje się cały produkt - od korzenia po liście.

Resztki Jak wykorzystać resztki i pozostałości z posiłków do przygotowywania nowych, smacznych dań.

Planowanie Jak tworzyć plany posiłków, które redukują marnowanie i pomagają wykorzystać składniki.

Świadome Zakupy Jak planować zakupy, unikać nadmiernego kupowania i dostosować ilość składników do potrzeb.

Przechowywanie Praktyczne wskazówki, jak przechowywać żywność w sposób, który przedłuży jej trwałość.

Lokalnie Jak jednocześnie dbać o zdrową dietę i środowisko, wykorzystując produkty lokalne i sezonowe.

Edukacja Jak skutecznie namawiać innych do szanowania żywności.

Polana Smaków to jego pasja i restauracja

Andrzej Polan jest szefem kuchni i właścicielem restauracji ze współczesną kuchnią europejską ''Polana Smaków'' w Warszawie. Realizował liczne projekty w telewizji. Obecnie jest stałym gościem kuchni w programie Dzień dobry TVN oraz prowadzącym warsztaty kulinarne. Jest autorem książek kulinarnych ''Polana Smaków. Tradycyjna polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu'', ''Doradca Smaku 3'' i ''Cztery pory roku na Polanie Smaków''.