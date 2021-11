Andrzejki 2021. Subiektywny przegląd przekąsek i trunków

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Jakie są ulubione trunki i potrawy Polaków w tym wyjątkowym dniu?

Autor: www.horecatrends.pl Data: 29 listopada 2021 10:42

Andrzejki 2021. Jak świętują Polacy?

Na szczęście nie trzeba znać żadnego Andrzeja, żeby świętować jego imieniny. To tradycyjnie jedna z ostatnich okazji, by oddać się hucznym zabawom przed rozpoczęciem Adwentu. Do tego dochodzi zwyczaj wróżb, które tradycyjnie odbywały się w nocy z 29 na 30 listopada. Najbardziej popularną formą do dziś jest wróżenie z wosku - informuje kalbi.pl.

Zapraszamy na subiektywny przegląd przekąsek i trunków idealnych na Andrzejkowe szaleństwa.

Do Andrzejkowych zabaw świetnie mogą posłużyć np. specjalne ciasteczka z wróżbą. Wystarczy wcześniej przygotować karteczki z sentencjami lub innymi słowami.

Andrzej - to cichy mężczyzna, który rzadko uczestniczy aktywnie w dyskusjach lub w rozmowach. Nie należy do ekstrawertyków i zazwyczaj żyje we własnym świecie. Nie lubi znajdować się w centrum uwagi otoczenia i woli zajmować pozycję obserwatora - informuje serwis bimkal.pl.

W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym.