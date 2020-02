Badanie: Młodzi Polacy jedzą coraz mniej mięsa. Dieta przyszłości będzie oparta na roślinach

Na początku lutego stowarzyszenie TAPPC zaproponowało wprowadzenie w Unii Europejskiej podatku od produktów odzwierzęcych, który miałby doprowadzić do zmniejszenia ich spożycia. Wszystko w trosce o dobrostan nasz i naszej planety. To wyraźne odbicie trendu, który potwierdzają naukowcy – dieta przyszłości będzie oparta na roślinach.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 27 lutego 2020 10:18

Postulaty ekologów z TAPPC (True Animal Protein Price Coalition – Koalicja na rzecz Prawdziwej Ceny Białka Zwierzęcego) odbiły się w mediach szerokim echem, ale rzeczniczka Komisji Europejskiej, Vivian Loonela jednoznacznie stwierdziła, że żaden organ UE nie pracuje nad takim rozwiązaniem.

Kwestia rzekomego podatku zdążyła już jednak podzielić opinię publiczną. Dyskusja pokazała, że problem jest niezwykle złożony i dotyczy wielu grup interesu. Od lekarzy, którzy biją na alarm, że mięso jest przyczyną wielu chorób, przez ekologów wskazujących na okrutne traktowanie zwierząt i koszty, jakie przez przemysł mięsny ponosi środowisko, aż po rolników i hodowców, zaniepokojonych o przyszłość swoich gospodarstw. Wszyscy oni głośno wypowiadają swoje racje, ale koniec końców o tym, kto wygra i tak zdecydują zwykli konsumenci. A ci powoli, ale jednak, zwracają się ku dietom opartym na roślinach. I wcale nie potrzebują do tego specjalnych podatków.

Młodzi Polacy jedzą coraz mniej mięsa

W naszym społeczeństwie dalej panuje przekonanie, że dieta wegetariańska lub wegańska nie dostarcza organizmowi wszystkich składników odżywczych. Z drugiej strony ponad 45% mieszkańców dużych miast deklaruje, że ogranicza spożycie mięsa. Jak wynika z raportu “RoślinnieJemy” (2019) są to z reguły ludzie młodzi – więcej niż połowa osób na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej ma poniżej 35 lat. W sumie już 12% Polaków nie je mięsa lub ograniczyło je wyłącznie do ryb.

– Fakt, że rośliny są w stanie zapewnić nam pełnowartościowe białko, powoli przebija się do świadomości ludzi. Jest to jednak niezwykle żmudny proces, ponieważ żyjemy w “kulturze mięsa”, które od zawsze kojarzyło nam się z dobrostanem i siłą. To ogromny biznes, który tak łatwo nie odda swoich wpływów – mówi Łukasz Sot z Cateromarket.pl, portalu do zamawiania diet pudełkowych online, i zwraca uwagę także na inny aspekt problemu:

– Z drugiej strony wielu z nas może i chciałoby jeść mniej produktów odzwierzęcych, ale nie wie, czym je zastąpić. Wyraźnie widać to w branży cateringów dietetycznych, gdzie diety wege, których zbilansowane jadłospisy opracowywane są przez specjalistów, cieszą się coraz większą popularnością. Od początku roku diety bazujące na roślinach, zamawiane za pośrednictwem naszego serwisu, stanowiły 21% wszystkich diet. W analogicznym okresie w 2019 r. było to 15%. Wystarczyło dwanaście miesięcy, aby diety wege zanotowały ponad 30% wzrost popularności – dodaje

Ostatnimi czasy do oferty kilku firm weszła także tzw. dieta flexitariańska, która – choć opiera się na fundamentach wegetariańskich – dopuszcza sporadyczne jedzenie mięsa. W rankingu ekspertów amerykańskiego U.S. News zajęła ona ex aequo drugie miejsce wśród analizowanych 35 popularnych modeli żywieniowych.

W trosce o zdrowie

Jeszcze kilka lat temu wegetarianie kojarzyli się wyłącznie z miłośnikami zwierząt, którzy nie chcieli zadawać im niepotrzebnego cierpienia i wspierać “przemysłu śmierci”. Dzisiaj te motywacje nadal pozostają istotne, ale w obliczu najnowszych badań naukowych na pierwszy plan wysuwają się kwestie zdrowotne.