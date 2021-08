Beza z kremem KaramBBa wizytówką Bielsko-Białej

KaramBBa – to nazwa ciastka, które będzie promowało Bielsko-Białą. To beza przełożona białą masą z nutką ajerkoniaku i konfiturą z czarnego bzu. Zdaniem magistrackich urzędników: smak, wygląd i kolor ciastka nawiązuje do Bielska-Białej.

Autor: PAP Data: 20 sierpnia 2021 10:53