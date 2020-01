Brand2eat o znaczeniu marketingu w gastronomii

- Trzeba nadążać za trendami, ale nie można za nimi ślepo podążać, to zawsze musi być w zgodzie z ideą naszego miejsca. Chociaż tu też zależy o czym mówimy. Są restauracje, które pozycjonują się typowo na mięsożerców, mimo to zdają sobie sprawę jak silny jest wege trend, nie zmieniają retoryki, ale wprowadzają kilka bezmięsnych pozycji do karty. I ja to szanuję - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Angelika Borysiak, właścicielka agencji kreatywnej brand2eat zajmującej się marketingiem w branży gastronomicznej.

Po co restauracjom strategia marketingowa?

Obecnie nie ma restauracji czy hotelu, która nie ma profilu na Facebooku, wiele z nich znajdziemy również na Instagramie. Wrzucają posty, może nawet regularnie, czasem ustawią kampanię na polubienia. I tyle. Nic dziwnego, że potem słychać głosy, że social media nic nie dają. A kiepskie efekty wynikają głównie z kiepskiej komunikacji i faktu, że większość miejsc niczym się nie wyróżnia i nie potrafi przyciągnąć uwagi Gości.

A social media nie warto lekceważyć, bo często to właśnie one są pierwszym punktem styczności z obiektem i wpływają na jego wizerunek, a także ułatwiają budowanie go w przyszłości. Dają także ogromne możliwości reklamowe i bardzo wysoką konwersję. Możemy zająć się utraconymi koszykami – skierować reklamę do osób, które były na naszej stronie www, były zainteresowane ofertą, ale z jakiegoś powodu przerwały rezerwację, wyświetlać zagranicznym turystom znajdującym się w promieniu 1 km od restauracji reklamę lokalu w ich ojczystym języku albo ściągnąć do lokalu Gości, których mamy w bazie mailingowej. Określenie strategii to nie spisanie na kartce pięknie brzmiących słów, ale podjęcie działań, z których każde z nich będzie wpływać na codziennie podejmowane decyzje.

Konieczna jest weryfikacja celów, odbiorców komunikatów, sposobów dotarcia do nich i określenie stopnia zaangażowania marki w poszczególnych kanałach. Każdy komunikat musi być przemyślany i powinien spełniać założoną funkcję – budować wizerunek, sprzedawać, informować. Rozmowa prowadzona w mediach społecznościowych to nie monolog i nie powinny być to suche informacje o cenach i promocjach, ale przede wszystkim emocje. A te w branży HoReCa są szczególnie ważne.

Pytanie jak strategię marketingową realizować skutecznie i z głową?

DZIAŁAJ WIELOTOROWO. Facebook i Instagram to za mało. Zadbaj o dobrze wypełnioną wizytówkę Google, Adwordsy, Tripadvisor czy Yelp – szczególnie jeśli działasz w turystycznej miejscowości. Niby to są podstawy, a co 3 restauracja, którą odwiedzam nie ma menu na Facebooku!

LINKEDIN. Nawet w branży gastronomicznej nie warto go lekceważyć. Jeśli kierujesz swoje działania do biznesu to tam powinieneś skierować swoje kroki. Przecież są tam wszyscy – od event managerów w agencjach po osoby odpowiedzialne za wigilie firmowe w przedsiębiorstwach. Reklama na tym portalu to tanich nie należy, ale świetnie sprawdzi sie tutaj wykorzystanie marki osobistej i prywatnego profilu.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO. Obserwuj konkurencję, również, albo przede wszystkim, w innych krajach. USA, Japonia... tam rodzą się trendy. Szukaj inspiracji, czytaj recenzje i spróbuj zrozumieć czego oczekują Goście od obiektów takich jak Twój, a co ich w nich denerwuje.

ZRÓB Z PRACOWNIKÓW AMBASADORÓW MARKI. Zakładając, że każdy z Twoich pracowników ma średnio kilkuset znajomych w mediach społecznościowych, z czego część z pewnością mieszka w tym samym mieście to biorąc pod uwagę kilku pracowników zdobywasz kilkuset potencjalnych Gości! Musisz tylko znaleźć sposób jak zachęcić ich do dzielenia się informacjami.