UE bez brokatu. Kontrowersyjny zakaz oficjalnie wszedł w życie

UE nie zabrania jednak wszystkich rodzajów brokatu, ponieważ nadal dozwolona jest każda przyjazna dla środowiska alternatywa. Brokat biodegradowalny jest w zupełności OK.

Konsumenci pospiesznie robili zapasy brokatu, zanim zakaz wszedł w życie.

Zakazane produkty, które po 16 października 2023 r. znajdowały się na półkach sklepowych lub w magazynach, mogą być nadal sprzedawane na terenie Unii Europejskiej aż do wyczerpania zapasów.

Nie tylko brokat znika z rynku. Nowe przepisy UE przewidują więcej wycofań w późniejszym czasie.

Zakaz sprzedaży brokatu w UE

Aby ograniczyć sprzedaż tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów, UE wprowadziła zakaz stosowania połyskujących pudrów, w tym tych często stosowanych w produktach do makijażu. Od 16 października nie można sprzedawać brokatu w 27 europejskich krajach UE.

UE nie zabrania jednak wszystkich rodzajów brokatu, ponieważ nadal dozwolona jest każda przyjazna dla środowiska alternatywa.

Według Komisji Europejskiej brokat biodegradowalny jest w zupełności OK.

"Celem nie jest zakazanie wszelkiego brokatu, ale zastąpienie brokatu plastikowego brokatem bardziej przyjaznym dla środowiska, który nie zanieczyszcza naszych oceanów" - czytamy w oświadczeniu. "Dotyczy to wyłącznie brokatu wykonanego z niebiodegradowalnego, nierozpuszczalnego plastiku" - dodano.

Dlaczego Unia Europejska zakazuje sprzedaży brokatu?

Zakaz wprowadzenia na rynek brokatu wynika z celu UE, aby do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Porozumienie składa się z trzech filarów: brak emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 r., oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz brak osób i miejsc pozostawionych w tyle.

Brokat wycofany z rynku. "Wszystko musi błyszczeć"

Zakaz nie obejmuje Wielkiej Brytanii, ponieważ Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 r.

Jak wynika z doniesień BBC, przed oficjalną datą rozpoczęcia obowiązywania zakazu UE odnotowała zauważalny wzrost liczby konsumentów kupujących brokatowe produkty i gromadzących zapasy, zanim nie będą już mogli kupić prawdziwego produktu.

Na przykład niemieccy konsumenci pospiesznie robili zapasy brokatu, zanim zakaz wszedł w życie, a jeden z uczestników popularnej w tym kraju wersji programu "Big Brother" powiedział lokalnemu tabloidowi, że kupił 82 opakowania brokatu, zanim zostały wycofane ze sklepów: "W moim świecie wszystko musi błyszczeć" - powiedział.

Brokat nie zniknie z rynku natychmiast. Zakazane produkty, które po 16 października 2023 r. znajdowały się na półkach sklepowych lub w magazynach, mogą być nadal sprzedawane na terenie Unii Europejskiej aż do wyczerpania zapasów. Komisja stwierdziła także, że ​​"szczegółowy dokument z pytaniami i odpowiedziami, który pomoże we wdrażaniu nowych przepisów", będzie dostępny do końca 2023 r.

Szkodliwe mikroplastiki. Lista produktów wycofanych z unijnego rynku

Naukowcy od dziesięciu lat nawołują do zakazania brokatu, który zwykle składa się z połączenia aluminium i plastiku i jest jednym ze źródeł zanieczyszczeń mikroplastikami. Mikroplastiki, luźno definiowane jako małe kawałki plastiku o długości mniejszej niż pięć milimetrów, występują w różnych produktach, od kosmetyków po środki do mycia twarzy i pasty do zębów.

Nie tylko brokat znika z rynku. Nowe przepisy UE przewidują więcej wycofań w późniejszym czasie. Całą listę produktów podaje Portalspozywczy.pl:

- od 16 października 2023 na mikrokulki z mikroplastiku (często stosowane w peelingach, brokacie)

- od października 2027 r. dla zawierających mikroplastik produktów kosmetycznych do spłukiwania, takich jak szampony czy żele pod prysznic

- od października 2028 r. na detergenty, środki pielęgnacyjne i czyszczące, w tym woski, pasty i odświeżacze powietrza

- od października 2029 r. dla kosmetyków pozostających na skórze/włosach, takich jak kremy czy żele do włosów

- od października 2029 r. na syntetyczne mikrocząstki polimerowe do kapsułkowania substancji zapachowych

- od października 2031 r. na granulat wypełniający do nawierzchni sportowych syntetycznych

- od października 2035 r. na pomadki, lakiery do paznokci i produkty do makijażu.

Według Komisji granulki na boiskach ze sztuczną trawą i innych obiektach sportowych są największym źródłem uwalniania dodanych mikrodrobin plastiku i dlatego stanowią problem dla środowiska. Zakaz mikroplastiku powinien zatem wejść w życie tutaj po ośmiu latach - "aby dać właścicielom i operatorom boisk sportowych czas na przejście na alternatywy".