Co 10 Polak wyrzuca jedzenie, bo nie wie co z nim zrobić (badanie)

Blisko połowa Polaków (42 proc.) przyznaje się, że wyrzuca żywność do śmieci – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Produktem, który najczęściej ląduje w koszu jest pieczywo (23,7%). Aż co 10 badany jako powód marnowania jedzenia wskazał brak pomysłu na to, jak zagospodarować w kuchni dany produkt.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 29 października 2020 11:09