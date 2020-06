Coffeedesk na sprzedażowym plusie mimo lockdownu

Coffeedesk, kawowy omnichannel, zanotował wzrost sprzedaży w kraju i za granicą, mimo pandemii. Spółka-matka Coffeedesk, All Good SA zwiększyła w pierwszym kwartale br. przychody o 34 proc. r/r i utrzymała ten trend w kolejnych miesiącach. Znacząco poprawiła też zyskowność biznesu. W trwającej kampanii crowdinvestingowej promowanej na platformie Crowdway.pl spółka pozyskała już 957 tys. zł, czyli ponad 47 proc. celu zbiórki.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 05 czerwca 2020 15:55

Coffeedesk - dystrybutor kaw, herbat i sprzętu do ich parzenia w pierwszym kwartale br. roku obsłużył ponad 35 tys. zamówień. Spółka (All Good SA) odnotowała w tym okresie przychody w wysokości 14,99 mln zł oraz EBITDA blisko 355 tys. zł. – Wzrost przychodu o ponad 34 proc. to rezultat wyższy niż zakładaliśmy. Mimo prowadzonych obecnie intensywnych inwestycji, mamy zadowalający wynik EBITDA wobec ujemnego rezultatu w analogicznym okresie roku ubiegłego – skomentował Marcin Gardzielik, dyrektor finansowy Coffeedesk (prezes zarządu All Good SA).

Spółka zanotowała wzrost przychodów we wszystkich kanałach kawowego omnichannel mimo trudnej sytuacji na rynku, wywołanej lockdownem. Zmniejszone obroty z branżą gastronomiczną Coffeedesk zrekompensował sprzedażą do odbiorców prowadzących sklepy detaliczne online.

W trwającej kampanii crowdinvestingowej i emisji akcji All Good SA ubiega się o kwotę do 2 016 000 zł, której pozyskanie przyspieszy rozwój Coffeedesk. Inwestorzy obejmą akcje spółki, ale mogą też liczyć na łyk benefitów dla kawoszy, od kuponów zniżkowych szkoleń online, po unikatową kawę, wypaloną specjalnie dla inwestorów. Minimalna wartość inwestycji to 396 zł.

Z oczekiwanej puli środków 900 tys. zł spółka chce przeznaczyć na wdrożenie platformy e-commerce B2C, a kolejnych 500 tys. zł na rozwój platformy B2B, by silniej zaistnieć na rynkach Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejne cele to wdrożenie subskrypcji kawowej, czyli modelu regularnych zamówień paczek kawy dla klientów indywidualnych i biznesu oraz otwarcie trzeciej kawiarni butikowej z przestrzenią szkoleniową. W obydwa zadania Coffeedesk planuje zainwestować po 300 tys. zł.