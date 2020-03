Coraz więcej restauracji rozszerza menu o herbaciane propozycje

Jak wynika z badań zagranicznych mediów i przeglądu rynkowych trendów, konsumenci coraz częściej sięgają po produkty, które korzystnie wpływają na organizm oraz wspierają jego codzienne funkcjonowanie jak np. różne rodzaje herbaty. Przekłada się to na wybory konsumenckie podczas wizyt w lokalach. Rośnie grono osób, które zamiast kawy czy drinków zamawia herbatę.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 11 marca 2020 08:26

Herbata zyskuje na popularności w trakcie spotkań na mieście. Według Marii Uspenski z The Tea Spot konsumenci coraz chętniej wybierają herbaciane napary zamiast kawy czy soków w restauracjach i kawiarniach.

– Łączenie herbat premium z kulinarnymi przysmakami zapewni wielu gościom restauracji wyjątkowe doznania. Zarówno szefowie kuchni, jak i goście szukają innowacyjnych sposobów, aby jedzenie i napoje smakowały wspaniale i oferowały pewne korzyści zdrowotne. Podobnie ma się sprawa podczas dokonywania codziennych wyborów dotyczących herbaty w domu i w biurze, i zestawieniu jej z jedzeniem. Herbata jest naturalnym uzupełnieniem współczesnych potraw, w związku z tym coraz więcej restauracji będzie rozszerzać swoje menu o różnego rodzaju herbaciane propozycje – tłumaczy Maria Uspenski w artykule dla portalu beveragedaily.com.

Rosnącą popularność herbaty w gastronomii dostrzega także Evangelos Evangelou, prezes "Herbapol Lublin".

– Można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniła się rola herbaty i jej postrzeganie przez konsumentów. Oprócz oczywistego aspektu, jakim jest smak, dostrzegamy coraz więcej korzyści, jakie może nieść ze sobą jej regularne spożywanie. Od lat obserwujemy też, że herbata dla wielu Polaków stała się nieodłącznym elementem dnia, bez względu na porę roku. Dlatego dbamy o to, by nasze produkty wpisywały się w zmieniający się tryb życia konsumentów i ich upodobania. Obserwujemy również większą chęć spożywania posiłków poza domem. Rynek HoReCa rośnie sukcesywnie rok do roku o kilka procent. Dlatego w 2017 roku poszerzyliśmy dystrybucję o kanał HoReCa oferując dedykowane temu sektorowi linie herbat: Breakfast i Premium – mówi nam Evangelos Evangelou.

Wzrasta świadomość konsumentów na temat zdrowego odżywiania, a przez to zmieniają się ich preferencje co do herbaty, także podczas wizyt w różnych lokalach. W odpowiedzi na to producenci herbat oraz restauratorzy urozmaicają i udoskonalają swoje oferty. Czas pokaże, jak wymienione powyżej trendy wpłyną na segment herbaty.

