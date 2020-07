#CoronaCookingSurvey: Coraz chętniej gotujemy, marnotrawimy mniej i stawiamy na zdrowsze produkty

Coraz chętniej gotujemy, marnotrawimy mniej jedzenia, a także stawiamy na zdrowsze produkty. Natomiast rzadziej wybieramy się do sklepów stacjonarnych, gdyż nie przynosi nam to już tyle przyjemności, co przed wybuchem pandemii. Czy oznacza to, że rodzi się „nowy polski konsument”? Temu zjawisku przyjrzała się prof. Grażyna Wąsowicz z Katedry Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 21 lipca 2020 15:20