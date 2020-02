Czy reklama Burger King ze spleśniałym burgerem zmieni rynek? (opinie)

Co mówi nam reklama Burger Kinga ze spleśniałym burgerem? Czy to przejaw zmieniających się trendów w branży fast food, a może tylko zmieniającej się komunikacji marketingowej? Przedstawiamy opinie ekspertów.

Autor: horecatrends.pl Data: 26 lutego 2020 09:17

„Piękno braku sztucznych konserwantów” – to hasło towarzyszące niecodziennej reklamie Burger Kinga, którą amerykańska sieć fastfoodowa chce przyciągnąć… fanów zdrowej żywności. W niespełna minutowym filmiku pt. „Spleśniały Whopper” widzimy 34 dni rozkładu tej flagowej kanapki Burger Kinga, która stopniowo pokrywa się pleśniowym nalotem.

Fast food bardziej eko?

- Ta reklama Burger Kinga to interesująca próba zmiany stereotypowego postrzegania fastfoodów jako żywności z gruntu niezdrowej, bo naszpikowanej konserwantami – mówi Łukasz Gębka z zarządu Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Podkreśla jednocześnie, że już od kilku lat największe sieci fastfoodowe starają się być bardziej eko. - Taki jest globalny trend i nie chcą go przegapić. McDonald’s mówi wprost o zmianie filozofii z „fast food” na „good food fast”. Postępuje redukcja plastikowych opakowań, ograniczane jest używanie antybiotyków w łańcuchu dostaw mięsa i powstaje oferta dla wegetarian, co jeszcze niedawno byłoby nie do pomyślenia. Co cieszy, globalne sieci otwierają się na lokalnych dostawców produktów ekologicznych – dodaje prezes Farmy Świętokrzyskiej, czołowego polskiego producenta ekologicznych warzyw, owoców i przetworów.

Zmierzch foodpornu

Marta Stach i Rafał Czechowski z Imago Public Relations, zastanawiają się natomiast, dlaczego twórcy zdecydowali się pokazać produkt żywnościowy w stanie rozkładu, coś, czego nie da się „odzobaczyć” i co potencjalnie może mieć negatywny wpływ na skojarzenia z produktami marki. Czy jest to koniec foodpornu?

- Reklamowanie żywności/potraw opiera się na wizualnej prezentacji produktów idealnych. Takie też widzimy w restauracyjnych menu, zwłaszcza w sieciach typu fast food. Taka komunikacja ma swoje istotne ograniczenia, bo produkt rzeczywisty niemal nigdy nie wygląda równie apetycznie. Jednocześnie prezentowanie go w rzeczywistej postaci bardzo osłabia obietnicę zawartą w przekazie. Bardziej świadome społeczeństwa zachodnie wiedzą, że idealnie wyglądająca żywność z reguły nie jest najzdrowsza lub jest po prostu sztuczna. Kampania Burger Kinga jest błyskotliwym sposobem rozwiązania dylematu: jak pokazać produkt w jego idealnym stanie (wideo) i jednocześnie przekonać do jego naturalności. Można więc powiedzieć, że w tej kampanii udaje się połączyć ogień z wodą - uważają eksperci z Imago Public Relations.

Kamyczek do ogródka McDonald's

Jak przytacza Angelika Borysiak, właścicielka agencji kreatywnej brand2eat zajmującej się marketingiem w branży gastronomicznej, reklama ze spelśniałym burgerem to przede wszystkim kamyczek do ogródka McDonald's.

– Podczas niemieckiej premiery filmu "To", będącego adaptacją powieści Stephena Kinga o upiornym klaunie, przed końcowymi napisami na ekranie kina pojawił się napis "Nigdy nie ufaj klaunom" co było oczywistym nawiązaniem do postaci Ronalda McDonalda i było w mojej opinii genialną zagrywką! – przypomina właścicielka agencji kreatywnej brand2eat.

Nie inaczej było w tym przypadku.

– Widzę tu jasny pstryczek w nos dla sieci, o burgerach której mówi się, że są tak pełne konserwantów, że nie zepsują się nigdy – mówi.

Angelika Borysiak przyznaje jednak, że ma sprzeczne odczucia co do pokazywania spleśniałej żywności.

– Owszem, panuje mocny trend na świadome odżywianie i ta reklama mówi nam jasno "Nasze burgery są prawdziwe, dlatego szybciej się zepsują. Właśnie tak powinna wyglądać kanapka po dłuższym czasie". Warto docenić odwagę marketerów, jednak nie bez powodu mówi się, że jemy oczami, a nazywanie pleśni pięknem ("The beauty of no artificial preservatives") mnie nie przekonuje – podsumowuje.