David Beckham ze stadionu do ... kuchni

Czas kwarantanny otworzył przed gwiazdami zupełnie nową perspektywę. Najczęściej zajęci podróżami i kontaktami z innymi celebrytami, wiele tygodni spędzili w izolacji, w której siłą rzeczy musieli znaleźć nowe zajęcie. Okazuje się, że David Beckham odnalazł się... w kuchni. Na tyle, że postanowił swoimi umiejętnościami podzielić się w telewizji - informuje www.eska.pl.

Autor: www.eska.pl Data: 09 czerwca 2020 10:31

David Beckham odkrył w sobie nowy talent - kulinarny. Legendarny piłkarz spędził ostatnio wiele tygodni w domowej izolacji i jego kroki wyjątkowo często kierowały się tak do kuchni. Okazuje się jednak, że nie tylko po to, by podjadać z lodówki. David osobiście zabrał się za pieczenie ciast, a jego pomocnicą była jego 8-letnia córka.

Teraz David Beckham chciałby podzielić się swoimi kuchennymi umiejętnościami z fanami. Jak donoszą brytyjskie media, piłkarz prowadzi rozmowy na temat własnego kulinarnego show.

