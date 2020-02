David Gaboriaud na Walentynki: smaki i potrawy pomagają pobudzić zmysły

Już jutro Walentynki. Wspólna kolacja w wyjątkowym miejscu lub samodzielne przygotowanie pysznej potrawy dla ukochanej osoby mogą być wspaniałym dowodem i wyznaniem miłości. O kulinarnych sposobach na oczarowanie "drugiej połówki" opowiada nam David Gaboriaud, ekspert od romantycznych kuchni polskiej i francuskiej, ale także wielu innych afrodyzjaków z całego świata.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 13 lutego 2020 08:21

Horecatrends.pl: Przez żołądek do serca. Hit czy kit?

David Gaboriaud: (uśmiech) ciekawa jest angielska wersja tego zdania „the way to a man’s heart is through his stomach”, gdzie facet staje się osobą, którą należy dobrze nakarmić, aby zdobyć jego serce. To przestarzałe powiedzenie dzisiaj dotyka obu płci. Gotowanie dla drugiej osoby to jeden z elementów na podryw, jeśli rozmawiamy o pierwszych spotkaniach randkowych. Natomiast kiedy para żyje już ze sobą i serce jest skradzione, to karmienie drugiej osoby staje się karmieniem jej duszy i dbaniem o jej zdrowie. W przypadku takich wydarzeń jak Walentynek, faceci rywalizują pomysłami, aby zrobić z tego dnia coś wyjątkowego zwłaszcza w przygotowaniu romantycznej kolacji, kiedy to liczy się każdy szczegół.

Jaki jest Twój pomysł/przepis na udaną kolację walentynkową?

Niespodzianka! Coś co zaskoczy moją dziewczynę jak np. zaserwowanie jej dania z jakimś oryginalnym składnikiem, którego na co dzień się nie je lub ugotowanie dania, które kiedyś gdzieś jedliśmy i bardzo jej to smakowało. To także może być zaproszenie do wyjątkowego miejsca, w którym można rozkoszować się pyszną kolacją. To niesamowite ile emocji jest w jedzeniu, ile wspomnień mamy związanych ze smakami, które kiedyś gdzieś spróbowaliśmy. Może to być danie z wakacji z drugiego końca świata, albo smaki z dzieciństwa i z domu rodzinnego. Warto właśnie takie smaki przemycać z okazji Walentynek. Kiedy mamy już sprawę z jedzeniem załatwioną, to należy też zadbać o całą otoczkę. Nakryć stół wyjątkowo ładnie, zadbać o całą atmosferę wokół kolacji, pobudzać wszystkie zmysły i zbudować napięcie. Te aspekty grają dla mnie kluczową rolę i nie mogą być omijane.

Kolacja walentynkowa w restauracji czy wspólne gotowanie w domu?

To już zależy od chęci i umiejętności gotowania. Wybór jest bardzo indywidualny. Chociaż znam kucharzy, którzy chętnie zapraszają swoje ukochane do restauracji. Nic dziwnego w końcu gotują na co dzień w pracy, to w wolnym dniu chcą odpocząć :) Jeśli już zdecydujecie się na romantyczną kolację w domu, lepiej się do tego trochę przygotować. Poszukać inspiracji w książkach kulinarnych, w internecie, podpytać znajomych, a potem planować zakupy i zorganizować sobie wolny czas w domu przed przejściem drugiej połowy.

Jakie potrawy Twoim zdaniem są wskazane w dzień zakochanych?

Coś co przez żołądek trafi do serca ukochanej/ukochanego :) Na pewno unikamy wszystkiego co ciężko strawne, nie eksperymentujemy i nie ryzykujemy, w końcu ma być dla Was przyjemny wieczór. Poleciłbym danie na bazie ryb i owoców morza, coś lekko strawnego jak np. sałatka z łososiem, mus z awokado, kolendrą i sezamem lub ceviche z okonia morskiego (marynowane w cytrusów z dodatkiem chilli, świeżych ziół, papryki czerwonej i żółtej), krewetki flambirowane (efektowne tylko uważajcie na płomień). Zupy typu kremy zawsze się sprawdzają, rozgrzewają i są łatwe do przygotowania jak np. krem z marchewek, z imbirem na mleku kokosowym lub krem z batatów i curry. Z takich szybkich dań to polecam risotto po mediolańsku z prawdziwym ryżem do risotto czyli arborio, do tego szafran, białe wino i parmezan. Deser to klasyczny i niezastąpiony fondant czekoladowy, czyli ciasto czekoladowe z rozpływającym się środkiem.