David Gaboriaud o świętach: Od kilku lat łączymy francuskie zwyczaje z polskimi

Naszą świąteczną podróż po kuchni postanowiliśmy skierować tym razem poza polskie granice i spróbować obcych smaków. A jeśli mowa o jedzeniu z różnych zakątków świata, wówczas pojawia się u nas David Gaboriaud, który swoją osobą idealnie łączy m.in. kuchnię polską z francuską. Zobaczcie, jak wyglądają przygotowania Davida do świąt. Jakie potrawy zagoszczą na jego wigilijnym stole oraz jak radzi sobie z jedzeniem, które zostaje mu po świętach.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 19 grudnia 2019 08:15

Horecatrends.pl: Co koniecznie znajdzie się na Twoim świątecznym stole?

David Gaboriaud: Z domu rodzinnego wyniosłem tradycję dzielenia się opłatkiem w Wigilię Bożego Narodzenia. W dzieciństwie mama pielęgnowała polskie tradycje i dbała o to, aby w Święta nie zabrakło barszczu z uszkami, pierogów, makowca i sernika. Od kilku lat łączymy francuskie zwyczaje z polskimi. Na przystawkę serwujemy terrine z foie gras, którą przygotowuje tato, są także ostrygi, langustynki i inne owoce morza. Na główne danie pieczony kapłoń, gęś lub indyk z różnymi dodatkami. A na deser nie może zabraknąć polskiego sernika i makowca, moi bracia i tato je uwielbiają!

W trakcie przygotowań do świąt, w kuchni stawiasz na tradycyjne przepisy czy nowoczesne rozwiązania? Skąd czerpiesz inspiracje?

Lubię zarówno tradycyjne dania polskie i francuskie. Co roku staram się dodać do menu coś nowego, świeżego albo dorzucić do przepisów jakiś nowy twist. Śledzika można zrobić na wiele tradycyjnych sposobów albo z własnym twistem np. smażony w panierce panko, podany z majonezem z jalapeno. Paszteciki do barszczu smakują wybornie jeśli zamiast klasycznej kapusty użyjemy koreańskie kimchi i zawiniemy je w ciasto francuskie a nie drożdżowe.

Inspiracje czerpię z życia, podróży, książek, spotkania z ciekawymi osobami i z internetu. Ze względu na swoje pochodzenie francusko-polskie inspiracje czerpię zarówno z kuchni francuskiej jak i staropolskiej. W kuchni francuskiej, w zależności od regionu, w którym jesteś, zjesz owoce morza, ryby, ślimaki, ptactwa, foie gras, pyszne desery jak popularna „buche de Noel” (roladka z ciasta biszkoptowego) popijając pysznym szampanem.

W przedwojennej polskiej kuchni na świątecznych stołach znalazły się paszteciki z nadzieniem rybnym, jarmuż z kasztanami, sandacz z jajkami, zupy migdałowe i wiele więcej. To daje dużo możliwości, aby poeksperymentować!

Często zdarza się, że po świętach w wielu domach zostaje sporo jedzenia. Co zrobić, aby nie marnować jedzenia po świętach?

Przede wszystkim należy planować menu i zakupy z kartką i długopisem w ręku. Można łatwo wpaść w szał zakupowy i kupić to, co nie jest potrzebne. Planując jadłospis na święta, warto wprowadzić coś nowego, ten „twist”, o którym wspomniałem wyżej. Należałoby także zapytać rodzinę i przyjaciół o ewentualne zmiany w diecie i potencjalne alergie. Dzisiaj coraz więcej osób nie toleruje laktozy, glutenu, orzechów itp. a kryją się wszędzie, w pierogach, zupach, daniach i deserach świątecznych. Żyjemy w przekonaniu, że w Święta koniecznie musi być stół pełen produktów w imieniu tradycji. Tylko kto to zje? Nasz żołądek nie zrobi się nagle większy :)

Jeśli już nam zostało sporo jedzenia, to pierogi można zamrozić, a buraki z zakwasu buraczanego jeszcze raz przerobić na zakwas, mieszając ze świeżymi lub zrobić z nich sok, dodać do surówek, upiec i zmiksować na humus. Barszcz i grzybową przecedzić, a bulion zamrozić w słoikach.

Z głów i korpusów karpia czy innych ryb wyjdzie smaczna zupa rybna, którą z kolei można zamrozić. Resztki ze smażonych ryb można przechować w zalewie octowej. Sałatka jarzynowa z warzyw po rosole z majonezem sama w sobie jest trochę zero waste.

Jak widać sposobów na niemarnowanie resztek po świętach jest wiele, ale najlepszym są jednak świadome i mądre zakupy!