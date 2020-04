David Gaboriaud o zakupach i gotowaniu zero waste w czasach kwarantanny (wideo)

W mediach społecznościowych powstaje wiele różnych inicjatyw niosących pomoc gastronomii, która mocno cierpi z powodu pandemii koronawirua. Social media to także miejsce wymiany naszymi kulinarnymi doświadczeniami, co staje się jeszcze bardziej popularne w ostatnim czasie. O gotowaniu w internecie oraz o tym, jak radzić sobie w czasach pandemii koronawirusa rozmawiamy z Davidem Gaboriaud.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 02 kwietnia 2020 12:24

Horecatrends.pl: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na Twoją działalność zawodową?

David Gaboriaud: Myślę, że większość z nas kucharzy i agencji eventowych dostała niezły cios. Nasza praca głównie odbywa się w terenie, są to pokazy i warsztaty kulinarne. Moja działalność to udział w sesjach zdjęciowych, gdzie gotuję i stylizuję dania, które następnie trafiają do mediów społecznościowych i na strony internetowe klientów. Moja praca to także uczestnictwo w festiwalach i wydarzeniach kulinarnych oraz udział w reklamach do internetu czy telewizji. Podróżuję sporo po Polsce w ramach projektów kulinarno-lifestylowych z klientami. To wszystko z dnia na dzień upadło i wszystkie projekty zostały wstrzymane i przełożone na inne terminy. Czasy nie są łatwe, ale na szczęście widzę jakieś światełko w tunelu. Sytuacja się zmieniła w ostatnich dniach. Firmy zaczynają reagować i planują działania w mediach społecznościowych. Są to projekty związane z tworzeniem wideo, przepisy, planowanie zakupów itp. Za chwilę Święta Wielkanocne, które dla wielu firm są dobrym momentem do komunikowania swoich produktów. Rynek się adaptuje do obecnej sytuacji i pracy nam znowu przybywa.

Jak Ty jako kucharz radzisz sobie w czasach koronawirusa pozostając w domu?

Gotuję (śmiech). Gotuję codziennie dla swojej rodziny, przy okazji tworzę nowe przepisy, stylizuję dania, robię zdjęcia i umieszczam je na swoim profilu na Instagramie. W ten sposób dzielę się ze swoimi obserwatorami oraz osobami, które chętnie dołączają do obserwacji mojego profilu. Sporo osób pisze do mnie w wiadomościach prywatnych. Pytają o porady, tipy i techniki kulinarne. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ w ten sposób buduję silną grupę odbiorców, która dalej propaguje moje przepisy i porady. Dzięki takim rozwiązaniom jak media społecznościowe edukacja żywieniowo-kulinarna nabiera innego wymiaru, zwłaszcza w czasach, gdzie większość osób zostaje w domu. Nie jestem w tym sam, kiedy obserwuję Instagram, Facebook i rozmawiam ze swoimi znajomymi widzę, że u nich rozwija się to w podobnym kierunku.

Czy Twoim zdaniem pandemia koronawirusa i fakt, że ludzie zostają w domu, zmienia ich podejście do gotowania? Czy ludzie gotują więcej, decydują się na kreatywne łączenie różnych składników w kuchni?

Zdecydowanie tak! Ludzie szukają cały czas inspiracji na nowe dania i też zbierają cenne informacje o tematykach, które są dla naszego pokolenia coraz bardziej realne i namacalne. Mówię tu o trendzie zero waste, co zrobić z resztek obiadu, jak przechowywać warzywa, owoce, mięso tak, aby się nie zepsuło, co zrobić z zapasem makaronów i ryżu kupionym przed kwarantanną, jak zdrowo gotować i wzmocnić nasz organizm oraz co jeść, aby nie przytyć, jak się przygotować do spędzenia Świąt Wielkanocnych w domu, co gotować z i dla dzieci, itp. Zmuszeni kwarantanną, nagle okazuję się, że możemy zrobić masę ciekawych i przydatnych dla nas zajęć, a gotowanie to jedno z nich. Mamy też więcej czasu, aby eksperymentować i zrobić potrawy, o których dawno marzyliśmy, ale szybkie tempo życia nie pozwalało nam rozwijać się w kulinariach. Dam Ci prosty przykład. Tydzień temu wrzuciłem u siebie na Instagramie przepis o #nokneadbread, czyli chleb bez wyrabiania. Zainspirowałem się przepisem Jima Lahey’a, piekarza z Nowego Jorku, w 2006r. Trochę go zmieniłem, żeby każdy u siebie w domu mógł go upiec. Zrobiłem zdjęcia i opublikowałem wpis z przepisem. Od tego momentu codziennie dostaję dziesiątki wiadomości od osób, które powtarzają ten przepis. Piszą, że pierwszy raz w życiu pieką chleb, że zawsze się bali i nigdy nie pomyśleliby, że pieczenie chleba może być takie proste. Takie wiadomości bardzo mnie cieszą, bo dla mnie gotowanie ma być przyjemnością.