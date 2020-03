Diet coach Katarzyna Gubała: czas postawić na wegan fine dinning!

Klient wege ma dość placków z cukinii i sałaty z octem balsamicznym. Czas w lokalu postawić na wegan fine dinning. Restauracja na tym etapie potrzebuje eksperta i wtedy wkraczam ja, ubrana na zielono – tłumaczy w wywiadzie diet coach Katarzyna Gubała, która na co dzień szkoli najlepszych kucharzy i gwiazdkowe hotele z kuchni roślinnej i diet wykluczeniowych.

Autor: www.horecatrends.pl / informacja prasowa Data: 09 marca 2020 16:06

Kuchnia roślinna z każdym rokiem zyskuje na popularności, a ty szkolisz dziesiątki hoteli, które zapragnęły mieć wege menu w swoim lokalu. Czy ten trend jest naprawdę tak silny?

Katarzyna Gubała: Tak. Ludzi niejedzących mięsa jest w Polsce już ponad milion, a tych, którzy ograniczają jego spożycie, czyli fleksitarian jest kolejny milion. Skala zjawiska jest tak ogromna, że muszą się do niej dostosowywać producenci żywności, lokale usługowe, hotele czy SPA. Stąd dania w wersji roślinnej lub z dopiskiem „wege” pojawiają się w menu już prawie każdej polskiej restauracji. Gorzej jeszcze ze zbilansowaniem oferowanych dań czy wiedzą na temat wegańskiego menu. To właśnie z tego powodu założyłam firmę szkoląca i pomagającą szefom kuchni i obsłudze restauracji tworzyć zdrowe, roślinne menu. Takiej wiedzy potrzebują nawet, a może w szczególności, kilkugwiazdkowe lokale. Zapotrzebowanie w tym temacie jest tak duże, że działy marketingu z chęcią zgłaszają się do mnie proponując współpracę w tym zakresie. Problemem nadal są szkoły gastronomiczne, w których o kuchni wege nikt nie uczy. Za to odbywają się tam konkursy lepienia stu pierogów na czas! Na efekty długo nie trzeba czekać. Pod hasłem „wege” w restauracji dostaniemy mieszankę sałat polaną octem balsamicznym w ramach „pożywnego dania”. Klienci się skarżą, że są głodni. I wtedy wkraczam do restauracji ja – uczę, podpowiadam, modyfikuję menu i zaczynamy roślinną przygodę w zdrowej formie.

Zresztą - to kuchnia nie tylko dla wegan.

Katarzyna Gubała: Tak, restauracje i lokale zaczynają to rozumieć. Że do gwiazdkowego hotelu czy restauracji nie trafia zdesperowany weganin, który zaraz będzie robił awanturę o brak tofu w menu. Typowym „roślinnym” klientem restauracji sa fleksitarianie. Osoby, które na co dzień jedzą mięso, ale mają chęć co kilka dni jeść „zdrowiej, czyli wege”. I tu pojawia się problem. Klient oczekuje, że za cenę dania mięsnego restauracja zaoferuje mu bezmięsne danie, zdrowe, zbilansowane, którym on się naje. A w zamian dostaje placki z cukinii lub sałatkę, z której kucharz usunął pierś z kurczaka, jajko lub kozi ser… I została sama sałata! Wtedy zaczyna się spirala oburzenia, reklamacje, kiepskie komentarze na FB. Bo przecież w mniemaniu klienta miało być smacznie i zdrowo za tę samą cenę.

Wielu kucharzy przyzwyczajonych do tradycyjnej kuchni, może nie być świadomych, że istnieje wiele pysznych zamienników roślinnych, które wzbogacą ich domowe gotowanie

Katarzyna Gubała: Kuchnia roślinna jest bardzo różnorodna, ale myślę, że największym problemem na początek może być nasza własna wyobraźnia. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni od dziecka, że na obiad jest mięso, a do kanapek wędlina, trudno, tak z dnia na dzień, wymyślić coś innego. Dlatego pewność i radość z wegekuchni może przyjść z czasem. Tak naprawdę w kuchni w ten sposób przełamujemy bariery kulturowe wpojone nam przez pokolenia. Ten sam kotlet mięsny możemy zastąpić roślinnym. Wystarczy cieciorka, soczewica, kasza jaglana plus jakieś warzywo, np. burak, szpinak, ziemniak, batat. To zastępniki mięsa! Gotowanie jest proste, to raczej stereotypy trzymają nas w pewnym utartym schemacie. I właśnie kuchnia roślinna to zmienia, przełamuje.