Dlaczego warto zamawiać jedzenie do domu?

Ostatnie tygodnie wszystkim nam upływają pod znakiem zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa i wynikającą z tego koniecznością izolacji. Wszyscy jesteśmy zmuszeni dopasować się do sytuacji, co często oznacza także zmianę naszych nawyków. Nie możemy wpaść na lunch do ulubionej restauracji ani spotkać się z przyjaciółmi w kawiarni. Niektóre lokale całkowicie zaprzestały działalności, ale wiele stawia teraz na posiłki na wynos i dowóz do domu. Dlaczego warto skorzystać z tej możliwości? - o tym informuje Roślinniejemy.

Autor: Roślinniejemy Data: 17 kwietnia 2020 10:43