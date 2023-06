Męskie Granie Tour

W tym roku po raz pierwszy w historii Męskiego Grania powołano do życia Męskie Granie Tour, czyli biuro podróży, w którym można było spotkać się z Męskie Granie Orkiestrą 2023 na żywo i kupić bilety bezpośrednio z rąk Igo, Mroza i Vito Bambino. Dzięki temu obecni na miejscu fani jako pierwsi poznali skład zespołu. Przed biurem podróży zaparkował też specjalny kamper, który tego lata odwiedzi miasta, do których zawita trasa. Z myślą o miłośnikach projektu realizowane będą w nim różne aktywności, zachęcające do „Cho na Ż”. Odwiedzając kampera będzie można również zdobyć „Złoty Bilet”.

Dożywotni bilet na Męskie Granie. Jak go wygrać?

12 czerwca startuje konkurs o „Złoty Bilet”, w ramach którego można wygrać coroczny bilet na Męskie Granie dla siebie i trójki znajomych. Jak to zrobić? Wystarczy znaleźć kampera podróżującego po Polsce, uwieczniając to na zdjęciu. Następnie, wraz z kreatywnym opisem dotyczącym ulubionego muzycznego doświadczenia na żywo i odpowiednimi hashtagami zamieścić zdjęcie na Instagramie. Konkurs potrwa do końca sierpnia, a „Złoty Bilet” zostanie rozdany na finałowym koncercie w Żywcu.

„Złoty Bilet” przeznaczony jest dla zwycięzcy i trzech osób towarzyszących. Co roku, najpóźniej w tygodniu ogłoszenia line-upu należy zadeklarować, na który koncert wybierze się grupa. Dodatkowo, co tydzień przyznawane będą nagrody tygodnia w postaci ubrań z kolekcji Męskiego Grania.

– W tym roku mamy dla fanów Męskiego Grania niezwykłą gratkę – mówi Dorota Nowakowska, Managerka Marki Żywiec. – Wiemy, że bilety na trasę rozchodzą się w błyskawicznym tempie, dlatego postanowiliśmy wprowadzić „Złoty Bilet”, czyli dożywotnią wejściówkę na Męskie Granie. Dzięki temu zwycięzca wraz z paczką znajomych każdego lata będzie mógł bawić się na wybranym koncercie w ramach trasy. Zapraszamy do śledzenia naszego kampera i wzięcia udziału w konkursie, bo zdecydowanie jest o co walczyć – dodaje Nowakowska.

Męskie Granie 2023

W tym roku Męskie Granie odwiedzi siedem miast: Szczecin (16-17 czerwca, EPSD Aeroklub Szczeciński), Poznań (23-24 czerwca, Park Cytadela), Warszawę (7-8 lipca, Służewiec), Gdańsk (21-22 lipca, Polsat Plus Arena), Kraków (4-5 sierpnia, Muzeum Lotnictwa), Wrocław (11-12 sierpnia, Pola Marsowe) i Żywiec (25-26 sierpnia, Amfiteatr Pod Grojcem). Na dwóch scenach wydarzenia wystąpi prawie 80 polskich artystów reprezentujących odmienne konwencje, style i pokolenia, w tym m.in.: Brodka, Daria Zawiałow, Igo, Miuosh X Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”, Paktofonika: Retrospekcje, Ralph Kaminski, Zalewski oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra 2023 w składzie Igo, Mrozu i Vito Bambino. Na trasie zadebiutuje też zupełnie nowy format – Męskie Granie Przestawia. W tym roku odpowiadają za niego Nosowska i Król, którzy wspólnie z Michałem Fox Królem przygotowali absolutnie wyjątkowy program na piątkowe wieczory. Po raz pierwszy na trasie z uwielbianym przez fanów repertuarem wystąpią też Kayah & Bregović.

Tego lata Męskie Granie odwiedzi następujące miasta:

16-17 czerwca – Szczecin, EPSD Aeroklub Szczeciński

Piątek

Scena Główna:

Julia Pietrucha; Karaś/Rogucki; Paktofonika: Retrospekcje; Zalewski; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Paula Roma; Oysterboy; Rosalie. feat. Asthma.; Paluch feat. Słoń; Sarsa

Sobota

Scena Główna:

Szczyl: 8171 Live; Rubens „Polska Muzyka ’83” feat. Brodka, Mery Spolsky, Waluśkraksakryzys, Wojciech Waglewski & Zbigniew Hołdys; Vito Bambino; Brodka; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Verde; LXS; Daria Ze Śląska; Gibbs; Baasch

23-24 czerwca – Poznań, Park Cytadela

Piątek

Scena Główna:

Ofelia; Kacperczyk; Igo; Zalewski; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Chair; Aga Bigaj; Yann; Paulina Przybysz feat. Asthma, Miły Atz; Rysy

Sobota

Scena Główna:

Szczyl: 8171 Live; Kaśka Sochacka; Wodecki Twist – Kamil Pater i goście: Justyna Święs, Paulina Przybysz, Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Dyduła, Wiktor Waligóra; Mrozu; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Julia Pośnik; Kępiński >I< Kowalonek; Łona x Konieczny x Krupa „Taxi”; Trupa Trupa; Zamilska

7-8 lipca – Warszawa, Służewiec

Piątek

Scena Główna:

Piotr Zioła; Rubens „Polska Muzyka ’83” feat. Beata Kozidrak, Kayah, Mery Spolsky, Tomasz Organek; Artur Rojek; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Nene Heroine feat. Kasia Lins; Jann; Dawid Tyszkowski; Tides From Nebula; The Dumplings

Sobota

Scena Główna:

Julia Pietrucha; Fisz Emade Tworzywo; Wodecki Twist – Kamil Pater i Goście: Bovska, Natalia Przybysz, Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Dyduła, Wiktor Waligóra; Igo; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Lackluster; Aga Bigaj; Błoto: Hip Hop Special; Sarsa gościnnie Piotr Rogucki; Sienkiewicz; Musiałowski

21-22 lipca – Gdańsk, Polsat Plus Arena

Piątek

Scena Główna:

Rubens; Fisz Emade Tworzywo; ØRGANEK / ØNA feat. Katarzyna Nosowska, Renata Przemyk, Katarzyna Groniec, Barbara Wrońska, Anita Lipnicka; Mrozu; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż

Jerzyk Krzyżyk; Bryska; Rosalie. feat. Asthma; Smolik // Kev Fox; Kuban

Sobota

Scena Główna:

Waluśkraksakryzys; Rat Kru x Kombii; Igo; Zalewski; Kayah & Bregović; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Kiwi; Dawid Tyszkowski; Asthma; Jamal; Bartek Królik; The Dumplings

4-5 sierpnia – Kraków, Muzeum Lotnictwa

Piątek

Scena Główna:

Waluśkraksakryzys; Kaśka Sochacka; Miuosh X Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne” z gościnnym udziałem m.in. Julii Pietruchy, Natalii Grosiak, Dawida Tyszkowskiego, Marceliny, Marcina Wyrostka, Franka Trojanowskiego; Mrozu; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Dominika Płonka feat. Lowpass (Miły Atz, Marceli Bober, Miroff, Wuja Hzg); Lordofon; Daria Ze Śląska; Bałdych/Możdżer; O.S.T.R.

Sobota

Scena Główna:

Sorry Boys; Voo Voo feat. Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer; Vito Bambino; Zalewski; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Julia Rocka; Arek Kłusowski; Yann; Paulina Przybysz feat. Asthma; Baasch

11-12 sierpnia – Wrocław, Pola Marsowe

Piątek

Scena Główna:

Kamil Hussein; Natalia Przybysz „Tribute To Kora”; Paktofonika: Retrospekcje; Vito Bambino; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Nita; Jann; Matylda/Łukasiewicz; Karaś/Rogucki; Zamilska

Sobota

Scena Główna:

Rubens; Igo; Miuosh X Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne” z gościnnym udziałem m.in. Julii Pietruchy, Natalii Grosiak, Beli Komoszyńskiej, Dawida Tyszkowskiego, Marceliny, Marcina Wyrostka, Franka Trojanowskiego; Daria Zawiałow; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Jazxing (live); Paula Roma; Gibbs; Mery Spolsky; Rysy

25-26 sierpnia – Żywiec, Amfiteatr Pod Grojcem

Piątek

Scena Główna:

Piotr Zioła; Kacperczyk; Rat Kru x Kombii; Maria Peszek; Brodka; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Potock; Faustyna Maciejczuk; Holden; Błoto: Hip Hop Special; Kuban; Mery Spolsky; The Dumplings

Sobota

Scena Główna:

Beztrosko: Zalia, Dominika Płonka, Julia Rocka, Julia Pośnik, Frank Leen, Ignacy, Lackluster; Paktofonika: Retrospekcje; Ralph Kaminski; Mrozu; Daria Zawiałow; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Nita; LXS feat. Oskar83, Wojtek Sokół; Dawid Tyszkowski; Kaśka Sochacka; Kim Nowak; Musiałowski

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. Firma warzy piwo w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Warka, Browarze Leżajsk, Browarze Elbląg, Browarze Namysłów. Do najsilniejszych marek spółki obok Żywca należą Heineken, Desperados, Warka i Tatra. Ważną część oferty Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie, Leżajsk, Specjal, Namysłów i Brackie. Grupa Żywiec jest także liderem rynkowym segmentu piw bezalkoholowych (Żywiec 0,0%, Heineken 0.0%, Warka Radler 0,0%). Firma powiązana jest z Grupą HEINEKEN.