Dwie z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie łączą siły. Drink wkrótce w sklepach

Pernod Ricard i Coca-Cola łączą siły we wspólnym projekcie

Francuska firma Pernod Ricard i Coca-Cola poinformowali, że koktajl w puszkach Absolut & Sprite będzie dostępny na wybranych rynkach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii, od początku 2024 roku.

Firmy podały, że na puszkach widnieją dwa z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na świecie.

Sprite i Absolut - para idealna?

Producenci napojów bezalkoholowych, tacy jak Coca-Cola, która w zeszłym roku nawiązała współpracę z whisky Jack Daniels, w obliczu rosnącej popularności wstępnie zmieszanych koktajli na wielu kluczowych rynkach, coraz bardziej sięgają po alkohol, często za pośrednictwem takich właśnie partnerstw.

Tymczasem producenci napojów spirytusowych również chcą zarobić na kategorii, której wartość ma wzrosnąć o 11,6 miliarda dolarów w latach 2022–2026, jak wynika z szacunków dokonanych w zeszłym roku przez IWSR.

"Sprite to dla Absolut wspaniała para i jestem przekonany, że nasze połączenie sił wyniesie całą kategorię alkoholi gotowych do spożycia na wyższy poziom" - powiedział dyrektor generalny Pernod, Alexandre Ricard.

Rynek napojów alkoholowych gotowych do spożycia

Według Pernod Ricard, wódka jest jedną z najpopularniejszych baz do gotowych wyrobów alkoholowych, a napoje bezalkoholowe cytrynowo-limonkowe to jeden z najpopularniejszych dodatków do gotowych koktajli.

Badanie IWSR przeprowadzone w 2022 r. wykazało, że produkty na bazie napojów spirytusowych, zwłaszcza te wytwarzane z wódki, mają 45% udziału w 10 największych rynkach kategorii napojów gotowych do spożycia, a oczekuje się, że koktajle i long drinki pobudzą wzrost.

Jak wykazało IWSR, na tych rynkach ponad 50% konsumentów decyduje się na zakup gotowych produktów znanych marek napojów spirytusowych, piwa lub napojów bezalkoholowych.