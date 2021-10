Halloween 2021: Co zrobić z dyni?

Dynia - ma piękny pomarańczowy kolor, szerokie zastosowanie w kuchni, a do tego jest symbolem Halloween. W dzisiejszych inspiracjach Horecatrends gościmy królową jesieni!

Autor: horecatrends.pl Data: 27 października 2021 05:59

Dynia: Owoc czy warzywo?

Czy wiedzieliście, że dynia jest owocem, a dokładnie jagodą? Zob. Dynia - owoc czy warzywo? Może ważyć nawet kilkaset kilogramów. Przeciętne dynie są znacznie mniejsze i z tymi mamy najczęściej do czynienia. Dynia jest smaczna, zdrowa i można z niej przyrządzić wiele wspaniałych potraw, m.in. zupę, leczo, ciasto czy pudding. Jedną z najpopularniejszych odmian jest Hokkaido.

Dynia na Halloween: Co zrobić z miąższem?

Już za chwilę będziemy wycinać dynie na Halloween. Co zrobić z miąższem? Pamiętajmy o idei zero waste. Na Instagramie można znaleźć wiele pomysłów na to, jak nie zmarnować jedzenia.

Ciasto z dyni

Podczas świętowania Halloween królują wprawdzie desery w kształcie gałek ocznych, duchów i pająków, ale świetnie sprawdzi się także coś delikatniejszego, jak rolada z dyni czy popularny w mediach społecznościowych sernik dyniowy.

Chlebek dyniowy

Delikatniejszą formą będzie też chlebek dyniowy. Taką wersją możemy cieszyć się całą jesień.

Zupa z dyni

Krem z dyni to rozgrzewająca zupa idealna na chłodniejsze dni. Można ją przyrządzić w wersji na słodko lub ostro.

Pumpkin spice latte

Kolejną dyniową inspiracją nie tylko na Halloween jest pumpkin spice latte. Taką kawę można znaleźć w kawiarniach, ale można ją również przygotować w domowym zaciszu.