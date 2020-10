Dynie zawładnęły Instagramem

View this post on Instagram

Za oknem szaroburo więc na poprawę humoru mam dla Was przepis na gwiazdę wczorajszego filmu czyli...sernik Pumpkin Spice Latte!🎃 Jest obłędnie dobry!!Łapcie przepis i zapisujcie na później 😊 — *Tortownica 18 cm- wychodzi ok. 7 porcji* 👉🏼Składniki: SPÓD: - herbatniki pełnoziarniste (50g) - masło orzechowe (20g) - masło zwykłe (20g) MASA: -twaróg sernikowy (500g) -puree z dyni (200g)*przepis 2 posty wcześniej* -jajo (2 szt.) -ksylitol (120g) -skrobia (2 płaskie łyżeczki) -aromat waniliowy (kilka kropel) -kawa rozpuszczalna (2 płaskie łyżki) -cynamon (2 łyżeczki), gałka muszkatołowa i imbir w proszku (po pół łyżeczki) - *można zamienić na ok. 2-3 łyżeczki przyprawy do piernika* __ 👉🏼Wykonanie: -Piekarnik nastawić na 170' -Herbatniki pokruszyć i włożyć do miski. Dodać masło orzechowe a zwykłe rozpuścić i również dołożyć. Wymieszać palcami aż powstanie konsystencja mokrego piasku. Tortownicę delikatnie natłuścić i wysypać „piasek". Ugnieść aż powstanie zwarty spód. Odłożyć. -Wszystkie składniki na masę twarogową włożyć do miski i krótko wymieszać do połączenia składników (długie mieszanie może niepotrzebnie napowietrzyć masę). Masę wylać na spód ciasteczkowy i włożyć do piekarnika. -Piec ok. 50 minut ( sernik warto jest piec dłużej ale w niższej temperaturze) - Po wystudzeniu można schłodzić w lodówce i GOTOWE 🎃 — Wierzch można polać np. syropem klonowym i oczywiście udekorować ✨ — Jeden z 7 kawałków takiego sernika ma 230 kcal 😉 Jak chcesz, żeby był jeszcze mniej kaloryczny to zrób bez spodu - robiłam go też w takiej wersji i jest równie pyszny. Wtedy taki kawałek będzie miał ok. 161 kcal👌 — Jak upieczesz to cudo to koniecznie zrób zdjęcie i mnie oznacz, żebym mogła zobaczyć!🙏🏼 — Miłego wieczoru!❤️