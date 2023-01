Dzień pizzy. Za co kochamy ten włoski przysmak?

Dziś Światowy Dzień Pizzy. To danie, które pokochały miliony smakoszy na całym świecie. W czym tkwi sekret? Chyba w prostocie i mnogości wariantów. Po jaką pizzę najchętniej sięgają Polacy i ile trzeba za nią dzisiaj zapłacić?

Pizza to jedno z najbardziej popularnych i uniwersalnych dań na świecie. Jest jednym z najczęsciej zamawianych dań w dostawie.

Jaką pizzę Polacy lubią najbardziej?

W Polsce najpopularniejsze są pizze w typie rzymskiej, na nieco sztywniejszym, równym cieście, i neapolitańskiej - z pulchnymi rantami i mokrym środkiem.

Dane Glovo pokazują, że królową pizz w dostawie jest Pepperoni, chętnie wybieramy także Margheritę czy Supreme.

Dzień Pizzy. Gdzie zjemy najlepszą pizzę?

W rankingu Big 7 Travel - 50 najlepszych pizzerii znalazły się także dwa lokale z Polski, konkretniej z Warszawy.

Na 47. miejscu uplasowała się Ave Pizza z Powiśla. Lokal importuje wszystkie składniki prosto z Włoch, a pizza pieczona jest w mniej niż dwie minuty w temperaturze 450 stopni.

A nna 20. miejscu znalazła się Nonna Pizzeria z ul. Oboźnej. Zachwycono się tu pizzą pieczoną na oczach gości w tradycyjnym piecu opalanym drewnem. Doceniono kreatywne połączenia, takie jak pesto pistacjowe z burratą.

Z kolei twórcy rankingu „50 Top Pizza” zwiedzili cały świat w poszukiwaniu pizzerii, które najlepiej oddają ducha włoskiego „how-know”. W 2022 roku na tytuł najlepszej pizzerii na świecie zasłużyły aż dwa lokale. Pierwszy to "Masanielli Francesco Martucci" mieszczący się we włoskim Caserta.

Drugi to znajdujący się w Nowym Jorku "Una Pizza Napoletana" Anthony'ego Mangieriego, który serwuje głównie pizzę neapolitańską, ale podaje ją na delikatnie grubszym cieście.

Dzień Pizzy. Ile kosztuje pizza?

Z raportu pyszne.pl wynika, że pizza była drugim, za burgerami, najchętniej zamawianym daniem w dostawie w 2022 roku w Polsce. Co ciekawe coraz chętniej polscy konsumenci sięgają po warianty wegetariańskie i wegańskie.

Ile kosztuke pizza? Najwięcej za pizzę margherita zapłacimy w Warszawie - bo śrenio ok. 41,61 zł. Z kolei najtańszym miastem w zestawieniu Pyszne.pl jest Poznań - tam pizza kosztuje ok. 34,19 zł.

Dzień pizzy. Jakie pizze jemy?

Odmiany rzymskie i neapolitańskie pizzy doczekały się w Stanach Zjednoczonych, drugiej kolebce pizzy, kolejnych konkurentów. W USA chętnie je się np. pizzę chicagowską, którą piecze się na głębokiej patelni w piekarniku oraz pizzę kalifornijską, którą z kolei tworzymy na cienkim cieście z wyszukanymi dodatkami.

Pizze je się głównie w wytrawnym wydaniu, ale w ostatnich latach, również słodkie warianty zyskują zwolenników. Wersje z czekoladą, nutella czy owocami nie są już niczym zaskakującym.

Jakie smaki pizzy znajdziemy w menu najczęściej?

Margherita - pizza z pomidorami, mozzarellą i bazylią

Pepperoni – pizza z salami

Capricciosa – pizza z szynką i pieczarkami

Prosciutto e funghi - pizza z szynką i grzybami

Quattro Formaggi – z czterema rodzajami sera (np. provolone, parmigiano reggiano, mozzarella, stracchino, fontina lub gorgonzola)

Marinara – pizza bez sera, z sosem pomidorowym i przyprawami

Frutti di Mare - pizza z pomidorami, mozzarellą oraz owocami morza (krewetki, małże i kalmary)

Hawajska – pizza z szynką i ananasem

Dzień pizzy. Ile kalorii ma pizza?

Kaloryczność pizzy różni się w zależności od wielkości ciasta (lub też kawałków) oraz dodatków, jakie w niej zastosujemy. Najmniej kaloryczna jest zwykle pizza wegetariańska, która ma ok 180 kcal w 100 g pizzy, dla margherity jest to już 230 kcal, pizzy z szynką - 260 kcal, hawajskiej i capricciosy - ok. 240 kcal. Dane te są jednak mocno orientacyjne, dużo zależy tu także od ilości i wielkości dodatków.