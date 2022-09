Dzień Śliwki - za co Polacy kochają te owoce. Inspiracje HorecaTrends.pl

Śliwki to jedne z ulubionych owoców Polaków. Nie ma się co dziwić - bo są słodkie, pyszne i niskokaloryczne. W Dzień Śliwki zapraszamy na inspiracje HorecaTrends.pl z tymi owocami w roli głównej.

Sezon na śliwki rozpoczyna się pod koniec lipca i trwa do października. Mamy zatem jeszcze trochę czasu, by cieszyć się smakiem tych typowo jesiennych owoców. Śliwki możemy jeść na surowo, można je również wykorzystać do robienia przetworów – dżemów soków czy powideł.

Dzień Śliwki. Właściwości owoców

Śliwki są źródłem witamin i minerałów. W tych świeżych owocach znajdziemy witaminę C, witaminy z grupy B oraz witaminę E. Dzięki temu śliwki wykazują wysokie właściwości antyoksydacyjne - co oznacza, że mogą być traktowane jako zdrowy posiłek, który wspiera organizm w usuwaniu wolnych rodników.

Poza tym w składzie śliwek znajdują się pektyny - rodzaj błonnika, które pozytywnie wpływają na perystaltykę jelit. Owoce cechuje niska kaloryczność (około 40 kcal) - co sprawia, że są to owoce idealne dla osób dbających o wagę. Jednak nadmiar śliwek może wywołać nieprzyjemne skutki żołądkowe, dlatego kilka sztuk dziennie śliwek wystarczy.

Śliwki - ulubione owoce Polaków

Deklaratywnie Polacy uwielbiają owoce i warzywa. Jednak fakty są takie, że od lat mamy ich za mało w diecie.

Połowa Polaków uważa, że spożywa warzywa i owoce w wystarczającej ilości.

Najpopularniejszymi owocami w Polsce są jabłka i truskawki. Co najmniej 90% mieszkańców Polaków w sezonie próbowało także czereśni, gruszek i malin.

Do najpopularniejszych owoców należą wiśnie, borówki, czerwone i czarne porzeczki, aronia. W 2021 r. co drugi Polak w sezonie co najmniej raz w tygodniu jadł śliwki, co trzeci – borówki i wiśnie.

Dzień Śliwki. Różne rodzaje owoców

Najpopularniejsze rodzaje śliwek według serwisu akademiasmaku.pl:

Mirabelki - najbardziej znane w naszym kraju. To małe, kuliste owoce. Ich miąższ jest soczysty i słodki, o aromatycznej zielankowo-złocistej barwie. Ich owoce sprawdzą się podczas przygotowywania przetworów, mimo długiego smażenia zachowują większość wartości odżywczych.

Renklody - owoce tej odmiany są duże i okrągłe. Ich miąższ jest soczysty i słodki. Gdy są bardzo dojrzałe, to skórka przybiera niemal czarną barwę. Oddzielnie miąższu od pestki może jednak przysporzyć trudności.

Lubaszka - ma niewielkie owoce, o ciemnogranatowej skórce z dużą ilością niebieskiego nalotu. Jej miąższ ma lekko zielonkawy kolor i kwaskowaty posmak. Trudno oddzielić od pestek. Jej zaletą jest wytrzymałość na mróz.

Węgierka zwykła - jedna z najstarszych i najpopularniejszych odmian. Owoce mają elipsoidalny, jajowaty kształt i są średniej wielkości. Ma ciemnofioletową skórkę, a miąższ jest soczysty, ale lekko cierpkawy. Jeśli owoce są dojrzałe, łatwo jest oddzielić miąższ od pestki. Sprawdzą się jako wędzone śliwki.

Bluefre - to duże ciemnoniebieskie śliwki, charakteryzujące się aromatycznym, deserowym i soczystym smakiem, o epsoidalnym charakterze. Najlepiej zbierać je pod koniec sierpnia. Zaletą jest odporność na zimno.