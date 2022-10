Dzień Szefa Kuchni. Jaki powinien być szef?

20 października to Dzień Szefa Kuchni. Inicjatorem świętowania tego dnia był Bill Gallagher. Przyświecał mu szczytny cel: to nie tylko szerzenie wiedzy o zawodzie Szefa Kuchni, ale i dzielenie się posiłkiem z potrzebującymi. Jaki powinien być dobry szef kuchni?

Dzień Szefa Kuchni 2022

Szef kuchni - czy nim się jest czy raczej bywa? Co jest najważniejsze w tym zawodzie?. Jakie wady i zalety. Z czym to się je - czyli cała prawda o zawodzie szefa kuchni.

Szef kuchni - na czym polega ten zawód

Anna Klajmon, szefowa kuchni jest zdania, że szefem kuchni się jest, a nie bywa a zawód szefa kuchni wymaga 100 proc. poświęcenia.

- Dobry szef kuchni powinien być w restauracji praktycznie zawsze. Tym trzeba żyć - mówiła w rozmowie z serwisem www.horecatrends.pl Anna Klajmon.

Jej zdaniem w ostatnim czasie kucharze zostali wyciągnięci z kuchni. - Na pewno duża w tym zasługa Gault&Millau, które postawiło na promowanie szefów kuchni a nie wyłącznie restauracji. Szefowie kuchni zaczęli się pokazywać, mówić o sobie, o swojej kuchni i gotowaniu - dodaje Anna Klajmon.

Aleksander Baron, twórca legendarnego i niestety już "świętej pamięci" miejsca Solec 44 zapewniał nas podczas rozmowy, że szefem kuchni się jest i nie da się od tego uciec. - To tak samo jak być żołnierzem, policjantem czy złodziejem. To jest praca 24 godziny na dobę. Nie jest to łatwe zajęcie. Dużo wymaga, dużo zabiera, trudno się żyje z szefowymi czy szefami kuchni...bo nasze życie zawsze zaczyna i kończy się właśnie w kuchni - dodał.

Adam Chrząstowski, szef kuchni i konsultant kulinarny wyznał na łamach horecatrends.pl, że jego zdaniem szef kuchni jest tak dobry, jak jego zespół.

Jego misją jako szefa kuchni jest dostarczanie radości gościom - uważa, że to jego pasja, a nie zawód!

- Jako szef kuchni myślę o tym co robię 24 godziny na dobę, łącznie ze snami. Plusem jest to, że jest to zawód, który szybko daje satysfakcję z tego co robimy. Feedbeck od gości jest natychmiastowy - dodaje.

Dzień Szefa Kuchni. Jaki powinien być szef

Jaki powinien być szef kuchni?

Na pewno pełen pasji i zaangażowania. Niezwykle ważna jest również dobra znajomość Excella i umiejętność liczenia food costu i innych kosztów w lokalu. Na pewno na tym stanowisku cenione są umiejętności interpersonalne - zwłaszcza, że kuchenne zaplecze to miejsce, gdzie nietrudno o konflikt.

Poza tym szef kuchni powienin dobrze znać branżę gastro - i to on powinien podpowiadać restauratorowi, co dzieje się w świecie gastronomii.

Szef kuchni powinien się również utożsamiać z miejscem, które reprezentuje.

Rozmowy z szefami kuchni

