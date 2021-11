Dziś Dzień Espresso. Jaką kawę kochają Polacy?

23 listopada swoje święto obchodzi mała czarna - nie sukienka. Kawa! Dziś Dzień Espresso.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 23 listopada 2021 13:38

Espresso to nazwa sposobu przygotowywania kawy w specjalnym ekspresie, przez przepuszczenie 25-35 ml gorącej (90,5-96 °C) wody pod ciśnieniem 8,5-9,5 bara przez bardzo drobno zmielone i ubite ziarna kawowca. Również nazwa uzyskanego w ten sposób napoju.

Espresso co to jest?

Espresso parzy się zwykle z mieszanek kilku gatunków kaw. Powstała w ten sposób kawa ma orzechowobrązową piankę zwaną z włoskiego crema. Piance tej espresso zawdzięcza dużą część swego aromatu. Dzięki krótkiemu czasowi ekstrakcji, wynoszącemu 25-30 s, zawartość kofeiny w ekstrakcie jest niewielka w porównaniu z kawą z ekspresu przelewowego. Oprócz samodzielnego napoju, stanowi ona bazę dla bardzo wielu innych napojów kawowych - m.in. americano, latte macchiato, caffè macchiato czy cappuccino - informuje Wikipedia.pl.

Espresso - jak zrobić idealną kawę?

Espresso serwowane w małej, ogrzanej przed podaniem filiżance o pojemności ok. 70 ml, wypełnia ją do połowy. Można je pić z cukrem, jak i bez. Można także dodawać: kakao, czekoladę (wiórki), wanilię, cynamon itp. Espresso z dodatkiem spienionego mleka to cappuccino. Często do espresso podaje się kieliszek wody, która służy do przepłukiwania kubków smakowych przed skosztowaniem espresso. Takie postępowanie zapewnia głębszy smak kawy.

Espresso wywodzi się z Włoch, gdzie w 1901 Luigi Bezzera stworzył pierwszy ekspres do espresso. Był on konstrukcją opartą na przepływie pary i wody, co prowadziło do smakowych zmian ekstraktu. W 1903 Bezzera sprzedał swój patent Pavoniemu, który ulepszył maszynę i nadał jej światowy rozgłos. Nadal jednak, mimo drobnych zmian technicznych, problemem pozostawała kwestia pary, która zmieniała smak kawy. Rozwiązał ten problem w 1947 Giovani Achille Gaggia, który parę zastąpił innym systemem podgrzewania. Firmy Bezzery, Pavoniego i Gaggii istnieją do dzisiaj i należą do liderów w dziedzinie produkcji ekspresów ciśnieniowych dla domu i gastronomii.

Kawa w Polsce: nie tylko czarna i biała

Jak informuje prezes Mokate, w Polsce wciąż dominują kawy mleczne, jak cappuccino czy latte (70 proc.). Espresso jest nadal małym rynkiem. Najszybciej rosnącą kategorią kawową jest kawa ziarnista. To ona napędza rynek i napędza konsumpcję. Zmiany idą w kierunku wyższej jakości. Konsumenci są coraz bardziej świadomi. Czytają etykiety i wiedzą, czego chcą.

– To nie jest już tylko kawa czarna i kawa biała. Konsumenci chcą kupić kawę robustę czy mieszankę arabiki i robusty. Są świadomi, podróżują, znają się na kawach specjality, wiedzą, czego chcą i eksperymentują – mówił prezes Mokate.

– Rynek kawowy w Polsce się cały czas rozwija, natomiast Polska nie jest jakimś bardzo znaczącym konsumentem kawy. Jeżeli przeliczymy per capita czy jako kraj w całości, popyt wzrasta i zużycie kawy wzrasta, ale żeby zobaczyć, co się może wydarzyć z ceną kawy na rynkach światowych, to należy popatrzeć na kraje Azji Południowo-Wschodniej, Wietnam, Indonezję, Japonię i oczywiście Chiny, które bardzo mocno rozbudowują swoją scenę kawową. Jeszcze 10 lat temu ciężko było rozmawiać o cenie kawy w Chinach, ponieważ nie była ona popularna, nie było także upraw kawowca. Teraz prowincja Junnan słynie nie tylko z uprawy herbaty, ale także kawy. Chiny zaczynają być znaczącym krajem producenckim w tamtym regionie – przyznaje Łukasz Mrowiński, CEO Etno Cafe.