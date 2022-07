Dzisiaj Dzień Lodów. Trendy 2022

Dzień Lodów to święto wypadające w trzecią niedzielę lipca. Dzień ten został ustanowiony w 1984 r. przez prezydenta Reagana, a cały miesiąc lipiec został ogłoszony miesiącem lodów.

Dzień lodów 2022

Rynek lodów wart jest ponad 80 miliardów dolarów. Najwięcej lodów na świecie jedzą Nowozelandczycy, Amerykanie i Australijczycy. W Polsce zjadamy około 4 litry lodów rocznie.

17 lipca to świetna wakacyjna okazja do celebracji wyjątkowego kulinarnego dnia - Dnia Lodów.

Historia lodów sięga czasów starożytnych. Źródła historyczne informują, że pierwsze mrożone desery powstały w Chinach kilka wieków przed naszą erą. A pierwszy przepis na lody powstał w XVI wieku, gdy ewolucji poddano przepis na sorbet, który Marco Polo przywiózł do Włoch z Dalekiego Wschodu.

Za wynalazcę współczesnych lodów uważa się Bernardo Buontalentiego – włoskiego inżyniera, który na polecenie Wielkiego Księcia Toskanii Kosmy I Medyceusza wynalazł nowy deser, którym był sorbet zrobiony z lodu, soli, cytryny, cukru, jajka, miodu, mleka i kropli wina.

Trendy na rynku lodów

Zbigniew Grycan, właściciel marki Grycan - Lody od pokoleń. zapytany o tegoroczne tendencje, powiedział, że na pewno stałym trendem jest poszukiwanie lodów wysokiej jakości, produkowanych w sposób tradycyjny z naturalnych składników.

- Kiedy wszystko drożeje, konsumenci bardziej uważnie wydają pieniądze i chętniej kupują produkty marek, które znają od lat i do których mają zaufanie. Wzrasta również zainteresowanie produktami spożywczymi bez glutenu, czy bez laktozy, a także wegańskimi. Takie produkty mamy w swojej ofercie - wszystkie lody Grycan sprzedawane w pudełkach są bezglutenowe, nasze sorbety z owoców są bezglutenowe, nie zawierają laktozy i są wegańskie - podobnie jak linia lodów Grycan Vegan - mówi Zbigniew Grycan.

Trend wege w kategorii lodów również silnie toruje sobie miejsce wśród tradycyjnych propozycji.

- Wiąże się to z coraz większym przywiązaniem do kwestii zdrowotnych. Sporą rolę odgrywa tu też światopogląd i zwrot ku szeroko rozumianej ekologii. Branża lodowa odpowiada na te potrzeby, proponując desery z mniejszą zawartością cukru lub jego zamiennikami, na bazie napojów roślinnych (np. “mleka” ryżowego), bez glutenu itd. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców, pokazując, że lody nie muszą kojarzyć się wyłącznie ze słodką, kaloryczną przekąską. Odpowiednio dobrane mogą być elementem zrównoważonej diety – tłumaczy Paulina Daniłowicz z “u Lodziarzy” Wytwórni Lodów Polskich.

Litwini eksperymentują z lodami

Litewscy szefowie kuchni przenieśli to eksperymentalne dziedzictwo kulinarne na nowe tory i inspirując się lokalnymi składnikami, tworzą wyjątkowe kompozycje sezonowych przepisów na ten mrożony przysmak. Podróżni odwiedzający ten kraj w tym okresie mają szansę ochłodzić się smakami, które pobudzają zmysły, takimi jak pigwa, koperek, a nawet makrela.

Lithuania Travel, krajowa agencja rozwoju turystyki, przygotowała listę 10 charakterystycznych smaków lodów litewskich, których warto spróbować tego lata.

10 najdziwniejszych smaków lodów na Litwie

1. Lody świerszczowe z czarnym sezamem lub wanilią. Owady od wieków stanowią ważny element diety mieszkańców Afryki i Azji, ale na litewskich stołach zagościły dopiero niedawno. Restauracja CENTRAL grill & lounge w południowo-zachodniej części miasta Marijampolė połączyła świerszcze z bogatym smakiem wanilii i czarnego sezamu, tworząc wyjątkowy i pełen protein przysmak.



2. Lody makrelowe z okruchami chleba. Choć na początku połączenie owoców morza i deseru może nie wydawać się przyjemnym doświadczeniem, subtelny dymny smak makreli w połączeniu ze świeżymi nutami morwy i limonki tworzy zrównoważoną paletę słodkich i pikantnych smaków. Osoby, które zechcą spróbować tego smaku w restauracji Apvalaus Stalo Klubas w średniowiecznym mieście Troki, zostaną nagrodzone niezapomnianą symfonią smaków.



3. Lody wodorostowe z chrupiącym karmelem z homara, olejem z orzechów laskowych i ikrą czarnego jesiotra. W tętniącym życiem nadmorskim mieście Palanga - nieoficjalnej letniej stolicy Litwy - ten smak jest odpowiedni dla podróżników zafascynowanych ideą zobaczenia, dotknięcia i posmakowania morza. Historyczny butikowy hotel Vila Komoda oferuje odważnym podróżnikom charakterystyczną miksturę ze słonej ikry, ziemistych olejków i słodko-maślanego karmelowego chrupania.



4. Lody herbaciane z kwiatem lipy. Kwiat lipy był ważnym elementem medycyny ludowej dla wielu starożytnych Litwinów i do dziś można go znaleźć w większości spiżarni w całym kraju. W restauracjach Jurgis ir Drakonas i Brooklyn Brothers ten prozdrowotny składnik został wykorzystany do stworzenia orzeźwiających lodów z mocnymi nutami kwiatowymi i ziołowymi, które oddają istotę uroczego lata na Litwie.



5. Lody gryczane. O ile większość zbóż pozostaje na uboczu jako dodatek do głównego dania, o tyle w restauracji Višta Puode w Kaunas, drugim co do wielkości mieście na Litwie, lody gryczane odgrywają główną rolę w tym daniu. Dzięki głębokiemu, orzechowemu smakowi i pikantnej mieszance jagód, lody gryczane łączą w sobie kulinarne dziedzictwo kraju z nowoczesnym spojrzeniem na deser.

6. Lody Šakotis. Šakotis (litewski sękacz) jest centralnym punktem każdego litewskiego świątecznego stołu. Gęste ciasto jest słodkie, miękkie i maślane - otacza je gładki, domowy krem lodowy, który nadaje mu lekkości. Można go spróbować w restauracji Ertlio Namas która znajduje się w samym sercu Wilna.



7. Lody z pokrzywy. Przerażająca, kłująca pokrzywa, której boją się małe dzieci w całym kraju, została zamieniona w kremowy i pachnący mrożony przysmak w restauracji Velvetti w litewskiej stolicy wellness Druskiennikach. Łagodny smak z odrobiną wyrafinowanych trawiastych i ziemistych nut sprawia, że lody są odpowiednie dla tych, którzy lubią subtelną słodycz i osobliwe koncepcje deserów.



8. Czarne lody z aktywnym węglem. Choć czerń jako kolor żywności nie jest niczym nowym - atrament kałamarnicy od jakiegoś czasu jest używany do przyciemniania risotto i makaronów - niedawny wzrost popularności smakołyków barwionych węglem drzewnym można przypisać ich wyglądowi godnemu mediów społecznościowych. Kawiarnia AJ Šokoladas oferuje swój pomysł na czarne lody - ręcznie robiony, pełen gładkich kokosowych i waniliowych smaków deser daje połączenie, które wydaje się sprzeczne z jego uderzającym kolorem.



9. Lody koperkowe. Koperek to niezwykle popularne ziele o świeżym, trawiastym smaku, używane jako dodatek do wielu litewskich dań pikantnych. W restauracji Džiaugsmas, która nadaje nowe życie klasycznym litewskim składnikom dzięki innowacyjnym technikom kulinarnym, lody koperkowe oferują paletę doskonale dobranych ziołowych smaków.



10. Lody pigwowe. W kawiarniach Taste Map w Wilnie można spróbować mrożonego przysmaku, który łączy pikantną i złożoną mieszankę mocnej pigwy z gładką śmietanką. Lody pigwowe łagodzą smak owoców, tworząc satysfakcjonujące połączenie cierpkości i słodyczy, a ich aromatyczny smak przypomina letnie dni zamknięte w miseczce.

