Dzisiaj Światowy Dzień Soku

Dzień Soku obchodzony jest 30 maja na całym świecie. Soki owocowe i 100 proc. soki warzywne pod względem zawartości składników odżywczych są porównywalne do świeżych owoców i warzyw, z których zostały przygotowane.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 30 maja 2021 12:09

Eksperci podkreślają, że soki zawierają witaminy, związki mineralne, antyoksydanty, błonnik (soki przecierowe i mętne) i wiele innych cennych dla zdrowia fitoskładników. Żadne soki nie zawierają konserwantów, barwników, słodzików, sztucznych aromatów. Soki owocowe, 100 proc. warzywne oraz pomidorowe nie zawierają żadnych dodanych cukrów.

Soki - co w nich znajdziemy

Wszystkie soki owocowe i warzywne to bogactwo witamin i składników mineralnych. Znajdziemy w nich m.in.:

PROWITAMINA A, CZYLI BETA-KAROTEN – wystarczy szklanka soku marchwiowego lub marchwiowo-owocowego, by zapewnić wymaganą przez nasz organizm, dzienną dawkę witaminy A (800 µg). Ponieważ witamina A wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wzroku, sięgajmy po nią, gdy czeka nas np. dużo pracy przy komputerze lub długa droga za kierownicą. Zalety beta-karotenu docenią też ci, którzy chcą cieszyć się piękną opalenizną latem i przedłużyć ją do późnej jesieni, bo zabezpiecza on przed szkodliwym promieniowaniem UV.

WITAMINA C – sięgamy po nią, gdy nadchodzi sezon przeziębień, jak np. przedwiośnie. I słusznie! Bo wzmacnia system odpornościowy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ma także inne zalety. Przyczynia się np. do zmniejszenia uczucia zmęczenia i pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Dlatego po szklankę soku pomarańczowego lub grejpfrutowego, która pokryje dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę w ok. 60% - 70%, powinny sięgać osoby, które czeka duży wysiłek intelektualny, jak sesja na studiach czy zbliżająca się dużymi krokami matura. Docenią ją też kobiety, chcące mieć zdrową i zadbaną skórę, ponieważ witamina C wspomaga produkcję kolagenu.

WITAMINA E – przeciwutleniacz, spowalniający procesy starzenia i chroniący przed rozwojem miażdżycy. Niezbędnym elementem diety powinny się stać zawierające ją soki marchwiowe, a także soki wielowarzywne z udziałem zielonych warzyw.

KWAS FOLIOWY (FOLIANY) –niezbędny w procesie wzrostu i rozmnażania komórek organizmu potomstwa. Każdemu kwas foliowy niezbędny jest natomiast, by organizm mógł produkować krew, a system immunologiczny funkcjonować prawidłowo. Szklanka soku z buraków czerwonych dziennie zapewni jego wymaganą dawkę (200 µg).

LIKOPEN – najpotężniejszy z naturalnych przeciwutleniaczy, zapobiegający starzeniu się komórek. Nie trzeba więc będzie chyba nikogo namawiać, aby pić bogaty w niego sok pomidorowy. Co ciekawe, proces produkcji soku pomidorowego, jaki możemy kupić w sklepie, powoduje, że w takiej formie jest on lepiej przyswajalny, niż ten pochodzący z surowych pomidorów.

POLIFENOLE – chronią przed wpływem wolnych rodników, więc na pewno chętnie soki z tym składnikiem pić będą panie, które jak najdłużej chcą cieszyć się młodym wyglądem. Dodatkowo wpływają na obniżenie poziomu cukru we krwi i ciśnienie. Wyjątkowo bogaty w flawonoidy, czyli związki z grupy polifenoli jest mętny sok jabłkowy.