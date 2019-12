Ekologiczne trendy, które być może zmienią świat w 2020 r.

Pomysły, które początkowo wydają się rewolucyjne za chwilę stają się naszą codziennością. Współcześnie coraz więcej wynalazków ma nie tylko ułatwiać nam życie, ale też chronić środowisko. Ekologiczne trendy zmieniają też nasze codzienne zwyczaje. Które z nich będą na topie w 2020 roku?

Jesteś tym, czym jesz

Plastikowe słomki, sztućce i talerze będą na terenie Unii Europejskiej zakazane od 2021 roku, ale już teraz producenci jednorazówek starają się proponować zamienniki. Tylko po to, by ograniczyć produkcję śmieci coraz więcej rzeczy staje się… jadalnych. Mamy więc na przykład biodegradowalne naczynia z otrębów pszennych albo z liści palmowych, sztućce zrobione z ryżu, prosa i pszenicy. Z resztek zbóż (dokładnie: z jęczmienia i pszenicy) pozostałych po wytworzeniu piwa powstają nawet opakowania sześciopaków tego napoju. Nie dzieje się tak tylko z myślą o przekąsce do piwa, ale raczej po to, by mogły je bezpiecznie i z łatwością konsumować zwierzęta żyjące w oceanach. Bo jak na razie większość tego typu plastikowych opakowań ląduje właśnie tam, na szkodę fok, mew, żółwi, ryb, a w konsekwencji także i ludzi.

Jedzenie z drukarki

Po drukowaniu w 3D protez, zabawek czy pralek przyszedł czas na ekologiczne w produkcji jedzenie. Apetyczny efekt przepisów z internetu na przeróżnego rodzaju dania może zostać, warstwa po warstwie, wydrukowany przez maszynę w wybranym przez nas kształcie. Na rynku już są dostępne różnego rodzaju drukarki do jedzenia 3d, powstały nawet pierwsze restauracje z daniami tego typu.



(Prawie) bez opakowania

Trend zero waste rośnie w siłę. Żyć bez generowania śmieci można korzystając na przykład z rozpuszczalnych kulek z wodą zamiast wody w butelkach, z woreczków wykonanych z firanek zamiast plastikowych toreb, z szamponów w kostce opakowanych w kawałek papieru, a nie w plastik. Wśród pomysłów na alternatywne opakowania jest patent Polki, Róży Rutkowskiej. Scob to tkanina o właściwościach membrany zrobiona z grzybka kombuchy. Zalepia żywność niczym pojemnik próżniowy, dzięki czemu przedłuża jej trwałość, a zakopana w ziemi rozkłada się w kilka dni. Z bakterii tworzone są już także rzeczy, które nosimy znacznie bliżej ciała, czyli ubrania i buty.

Mięso bez mięsa

Znani naukowcy wraz z ekologami dowodzą, że hodowla zwierząt na mięso zatruwa planetę skuteczniej niż fabryki i samochody. Ponieważ fanów schabowego i karkówki ciężko namówić do zmiany diety, wymyśla się na nich inne sposoby – na przykład w Centrum Nauki Kopernik mięso kurczaka wyhodowano na liściach szpinaku. Udało się to dzięki umieszczeniu komórek mięśniowych drobiu na celulozowym szkielecie liścia zielonej rośliny.

Siła słońca w śmietniku i w bikini

Panele słoneczne już od lat stawiamy na dachach różnych budynków. W Bydgoszczy stanęły nawet na obudowie śmietnika, by ładować stojącą obok lampę, oświetlającą teren po zmroku. Montowane są już także profesjonalne śmietniki, ubijające śmieci dzięki energii pozyskanej ze słońca. W momencie zapełnienia automatycznie wysyłają wiadomości do firm zajmujących się wywożeniem odpadów. Dużą sławę zyskało także solarne bikini zbudowane z mini paneli fotowoltaicznych z portem USB, dzięki któremu można naładować na przykład odtwarzacz mp3. Takie mini panele umieszczane są również na przykład na iPhone’ach.

Pszczele roboty

Podobno, gdyby wyginęły wszystkie pszczoły ludzkość mogłaby przetrwać jeszcze jedynie 4 lata. Odpowiedzią naukowców na problem wymierania tych owadów są pszczoły-roboty – malutkie drony, które potrafią zapylać rośliny. Ich wynalazcy twierdzą, że da się je również z powodzeniem wykorzystać podczas operacji ratowniczych po naturalnych katastrofach.

Oszczędzanie naturalnych surowców

Kto nie lubi brać odprężającego, relaksującego prysznica? Niestety taki przeciętny natrysk w ciągu 8 minut zużywa 20 galonów wody. Stosując technologię wykorzystywaną przy konstruowaniu silników rakiet udało się zmniejszyć tę ilość o 70%. Woda jest atomizowana na drobniusieńkie kropelki, pokrywa wiec ciało delikatną chmurką. Nebia Spa Shower powstał w Stanach Zjednoczonych i na razie tam jest najłatwiej go kupić.