Elektrownia Powiśle po rewitalizacji otwiera się na nowe

Elektrownia Powiśle otwiera się na nowe oblicze zakupów i to dosłownie. „Otwarta na nowe” to już nie tylko hasło otwarcia projektu, nawiązujące do wyjątkowego połączenia historii i nowoczesności, jakie czeka na klientów we wnętrzach Elektrowni Powiśle, ale to też znak otwarcia na nowe zasady funkcjonowania, obowiązujące w obiektach handlowych.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 11 maja 2020 12:04