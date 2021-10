Empik i Pizza Hut wspólnie namawiają na pizzę i gry planszowe

Z okazji przypadającego na 10 października Światowego Dnia Gier Planszowych Empik organizuje Festiwal Gier Planszowych. Do akcji dołączyła Pizza Hut.

Autor: horecatrends.pl Data: 06 października 2021 15:09

Festiwal Pizzy w Pizza Hut to cykliczne święto smakoszy pizzy, które trwa tej jesieni od początku września do 8 listopada.

Z okazji przypadającego na 10 października Światowego Dnia Gier Planszowych Empik organizuje Festiwal Gier Planszowych, który potrwa do 12 października.

Obie marki połączyły siły i do 8 listopada, od poniedziałku do piątku w 31 restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską goście będą mogli jeść i grać do woli w dziesiątki gier dostarczonych przez Empik.

Światowy Dzień Gier Planszowych - jak wziąć udział w zabawie?

Żeby wziąć udział w Festiwalu Pizzy i Gier Planszowych w Pizza Hut, wystarczy poinformować o tym kelnera. Cena pizzy pozostaje taka sama jak podczas Festiwalu Pizzy, czyli 32,99 od osoby lub w wariancie z nieograniczoną dolewką - 39,99 zł.

Będzie można zagrać w m.in. „Harrego Pottera i Magiczny Quiz”, „Spektrum”, „Grzybobranie”, „Minecrafta” w wersji planszowej.