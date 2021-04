Europejski Dzień Śniadania 2021 - 24 kwietnia celebrujemy to święto

Śniadanie to pierwszy posiłek dnia, wielu ekspertów uważa, że najważniejszy. Najczęściej spożywany jest w godzinach porannych. Co najlepiej jeść na śniadanie? Ile osób tyle pomysłów. A Wy w którym teamie jesteście - jajecznica czy raczej laguny?

Autor: www.horecatrends.pl Data: 24 kwietnia 2021 12:01

W zależności od tradycji narodowej śniadanie składa się z różnych potraw – od lekkich i prostych do bardziej sycących i skomplikowanych. Śniadanie jest uważane przez dietetyków za posiłek najważniejszy dla zdrowia i właściwego funkcjonowania organizmu – ma dostarczać energii, co po nocnej przerwie jest bardzo istotne - informuje Wikipedia. Chińskie przysłowie, na poparcie tej tezy, mówi: Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi.

Dobre, zdrowe i zbilansowane śniadanie to dobry pomysł na początek każdego dnia. Specjaliści ds. żywienia zalecają, żeby było one zróżnicowane i bogate w wartościowe składniki odżywcze.

Mimo zaleceń dietetyków, by pierwszy posiłek dnia konsumować w spokoju i powoli, trudno nam się do tego dostosować i znaleźć czas, by delektować się posiłkiem, kiedy nasza głowa jest już w pracy. Ponad jednej trzeciej badanych śniadanie zajmuje maksymalnie 10 minut, a blisko 42 proc. potrzebuje na to przynajmniej 15 minut.

Zobacz również śniadaniowe inspiracje Horecatrends:

Śniadania nabierają znaczenia. 5 inspiracji Horecatrends.pl

Śniadaniowe ciekawostki

Duże śniadania pomagają schudnąć

Uczeni z Lubeki dowiedli, że jedzenie dużych posiłków rano może być kluczem do utraty wagi przy jednoczesnym utrzymaniu stałego poziomu cukru we krwi. Wyniki ich najnowszego badania, które opublikowano w czasopiśmie "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism", sugerują, że przyjmowanie obfitego posiłku w godzinach porannych przyspiesza proces metaboliczny nazywany termogenezą indukowaną pożywieniem (diet-induced thermogenesis). Celem owego procesu jest wytworzenie ciepła dla utrzymania stałej temperatury ciała.

Śniadania a cukrzyca

Spożywanie śniadania przed 8:30 rano może przyczyniać się do obniżenia ryzyka cukrzycy typu 2 – poinformowali naukowcy. Wyniki przedstawili w ramach konferencji online ENDO 2021, organizowanej przez Endocrine Society.

Śniadanie idealne

Polacy najczęściej na śniadanie przygotowują sobie kanapki (75% badanych) i jajecznice (53%), zaś 35% wybiera parówki. 41% respondentów deklaruje, że przygotowanie pierwszego posiłku zajmuje im od 5 do 10 minut, zaś to co jest dla nich najważniejsze w śniadaniu to smak i pożywność. (82% i 80%).

Według dietetyków podstawą śniadania powinny być pełnoziarniste produkty zbożowe – chleb/bułki czy płatki. Dostarczają one witamin z grupy B, magnezu i błonnika pokarmowego, który reguluje pracę przewodu pokarmowego. W pierwszym posiłku powinno znaleźć się miejsce na kolorowe, świeże warzywa lub owoce. Nie może też zabraknąć białka pod postacią jaj, mięsa, ryb, nabiału czy nasion roślin strączkowych. Składniki te zapewniają sytość i pożywność.